16 августа 2023

Тюменка воткнула мужу в живот нож из-за словесной перепалки

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменка воткнула нож мужу в живот во время драки Фото:

Жительница Тюмени подралась с мужем и воткнула ему в живот нож. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. Причиной драки стала словесная перепалка между супругами.

«Затянувшееся застолье привело к словесной ссоре, которая перешла в драку. Не справившись с эмоциями, злоумышленница схватила нож и нанесла мужчине ранение в область живота», — рассказали в ведомстве.

Там же добавили, что тюменку задержали, свою вину она признала. Женщина рассказала, что ссора произошла во время распития алкоголя. Возбуждено уголовное дело, теперь тюменке грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее URA.RU писало, что тюменец пытался задушить свою жену ногами. За происшествием в это время наблюдал их несовершеннолетний сын. Мужчина заявил, что жена ему надоела, поэтому он решил ее задушить.

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Жительница Тюмени подралась с мужем и воткнула ему в живот нож. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. Причиной драки стала словесная перепалка между супругами. «Затянувшееся застолье привело к словесной ссоре, которая перешла в драку. Не справившись с эмоциями, злоумышленница схватила нож и нанесла мужчине ранение в область живота», — рассказали в ведомстве. Там же добавили, что тюменку задержали, свою вину она признала. Женщина рассказала, что ссора произошла во время распития алкоголя. Возбуждено уголовное дело, теперь тюменке грозит до двух лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что тюменец пытался задушить свою жену ногами. За происшествием в это время наблюдал их несовершеннолетний сын. Мужчина заявил, что жена ему надоела, поэтому он решил ее задушить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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