Врачам не удалось спасти мальчика, которого вытащили из Камы в Добрянке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Передача автомобилей Скорой медицинской помощи бригадам медиков. Екатеринбург, неотложка, красный крест, медицина, здравоохранение, медицинская помощь, неотложная помощь, машина скорой помощи, covid19, коронавирус, скорая помошь
Мальчику потребовалась специализированная помощь после инцидента на Каме Фото:

Медперсоналу больницы не удалось спасти несовершеннолетнего мальчика, которого вытащили из реки в Добрянке. Об этом сообщает Properm.

«Медикам не удалось спасти утопавшего мальчика из Добрянки. Ребенок скончался в больнице», — пишет издание.

Инцидент на воде произошел вечером 17 августа. Ранее в МЧС сообщали о двух спасенных детях, одному — потребовалась госпитализация.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Медперсоналу больницы не удалось спасти несовершеннолетнего мальчика, которого вытащили из реки в Добрянке. Об этом сообщает Properm. «Медикам не удалось спасти утопавшего мальчика из Добрянки. Ребенок скончался в больнице», — пишет издание. Инцидент на воде произошел вечером 17 августа. Ранее в МЧС сообщали о двух спасенных детях, одному — потребовалась госпитализация.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...