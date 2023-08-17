Врачам не удалось спасти мальчика, которого вытащили из Камы в Добрянке

Мальчику потребовалась специализированная помощь после инцидента на Каме
Медперсоналу больницы не удалось спасти несовершеннолетнего мальчика, которого вытащили из реки в Добрянке. Об этом сообщает Properm.
«Медикам не удалось спасти утопавшего мальчика из Добрянки. Ребенок скончался в больнице», — пишет издание.
Инцидент на воде произошел вечером 17 августа. Ранее в МЧС сообщали о двух спасенных детях, одному — потребовалась госпитализация.
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