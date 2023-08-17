МЧС: в Добрянке на Каме спасли двух тонущих детей

17 августа 2023 в 22:15 Размер текста - 17 +

Мальчик и девочка чуть не утонули в Каме Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Добрянке (Пермский край) на Каме были спасены несовершеннолетние девочка и мальчик. Инцидент произошел вечером 17 августа, пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. «17 августа в 20:10 поступило сообщение — на Каме в Добрянке спасены двое несовершеннолетних: девочка и мальчик», — рассказали в ведомственном telegram-канале. Мальчику потребовалась медицинская помощь. Ранее URA.RU писало о юном пермяке, который отдыхал у воды с друзьями без взрослых. Десятилетний мальчик начал тонуть во время купания. Спасатели помогли ребенку и оказали ему первую помощь.

В Добрянке (Пермский край) на Каме были спасены несовершеннолетние девочка и мальчик. Инцидент произошел вечером 17 августа, пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. «17 августа в 20:10 поступило сообщение — на Каме в Добрянке спасены двое несовершеннолетних: девочка и мальчик», — рассказали в ведомственном telegram-канале. Мальчику потребовалась медицинская помощь. Ранее URA.RU писало о юном пермяке, который отдыхал у воды с друзьями без взрослых. Десятилетний мальчик начал тонуть во время купания. Спасатели помогли ребенку и оказали ему первую помощь.