МЧС: в Добрянке на Каме спасли двух тонущих детей

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Форелевая ферма на реке Куба. Свердловская область, Михайловск, спасательный круг
Мальчик и девочка чуть не утонули в Каме Фото:

В Добрянке (Пермский край) на Каме были спасены несовершеннолетние девочка и мальчик. Инцидент произошел вечером 17 августа, пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«17 августа в 20:10 поступило сообщение — на Каме в Добрянке спасены двое несовершеннолетних: девочка и мальчик», — рассказали в ведомственном telegram-канале. Мальчику потребовалась медицинская помощь.

Ранее URA.RU писало о юном пермяке, который отдыхал у воды с друзьями без взрослых. Десятилетний мальчик начал тонуть во время купания. Спасатели помогли ребенку и оказали ему первую помощь.

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В Добрянке (Пермский край) на Каме были спасены несовершеннолетние девочка и мальчик. Инцидент произошел вечером 17 августа, пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. «17 августа в 20:10 поступило сообщение — на Каме в Добрянке спасены двое несовершеннолетних: девочка и мальчик», — рассказали в ведомственном telegram-канале. Мальчику потребовалась медицинская помощь. Ранее URA.RU писало о юном пермяке, который отдыхал у воды с друзьями без взрослых. Десятилетний мальчик начал тонуть во время купания. Спасатели помогли ребенку и оказали ему первую помощь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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