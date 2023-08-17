17 августа 2023

Челябинские силовики эвакуируют машины с берегов озера Тургояк. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Летний отдых, туризм, архив. , эвакуатор, сто, помощь на дорогах
Запрещающие парковку знаки установили по всем берегам озера Тургояк Фото:

С берегов озера Тургояк (Челябинская область) эвакуируют машины отдыхающих. О том, что по всей береговой линии установлены запрещающие знаки, URA.RU сообщили в пресс-службе МВД по Миассу.

«Сотрудники ГИБДД по Миассу проводят задержание автомобилей вдоль береговой линии Тургояка. За парковку машин на берегу предусмотрен штраф в сумме полторы тысячи рублей и эвакуация», — заявили в полиции.

Запрещающие знаки установлены по всей береговой линии. В том числе ограничения остаются в районе городского пляжа, а также баз отдыха «Форелька» и «Золотой пляж».

Машины будут эвакуировать с берегов озера
Машины будут эвакуировать с берегов озера
За парковку на берегу грозит штраф в полторы тысячи рублей
За парковку на берегу грозит штраф в полторы тысячи рублей

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С берегов озера Тургояк (Челябинская область) эвакуируют машины отдыхающих. О том, что по всей береговой линии установлены запрещающие знаки, URA.RU сообщили в пресс-службе МВД по Миассу. «Сотрудники ГИБДД по Миассу проводят задержание автомобилей вдоль береговой линии Тургояка. За парковку машин на берегу предусмотрен штраф в сумме полторы тысячи рублей и эвакуация», — заявили в полиции. Запрещающие знаки установлены по всей береговой линии. В том числе ограничения остаются в районе городского пляжа, а также баз отдыха «Форелька» и «Золотой пляж».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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