Запрещающие парковку знаки установили по всем берегам озера Тургояк Фото: Сергей Русанов © URA.RU

С берегов озера Тургояк (Челябинская область) эвакуируют машины отдыхающих. О том, что по всей береговой линии установлены запрещающие знаки, URA.RU сообщили в пресс-службе МВД по Миассу.

«Сотрудники ГИБДД по Миассу проводят задержание автомобилей вдоль береговой линии Тургояка. За парковку машин на берегу предусмотрен штраф в сумме полторы тысячи рублей и эвакуация», — заявили в полиции.

Запрещающие знаки установлены по всей береговой линии. В том числе ограничения остаются в районе городского пляжа, а также баз отдыха «Форелька» и «Золотой пляж».

Машины будут эвакуировать с берегов озера фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области