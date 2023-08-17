Запрещающие парковку знаки установили по всем берегам озера Тургояк
С берегов озера Тургояк (Челябинская область) эвакуируют машины отдыхающих. О том, что по всей береговой линии установлены запрещающие знаки, URA.RU сообщили в пресс-службе МВД по Миассу.
«Сотрудники ГИБДД по Миассу проводят задержание автомобилей вдоль береговой линии Тургояка. За парковку машин на берегу предусмотрен штраф в сумме полторы тысячи рублей и эвакуация», — заявили в полиции.
Запрещающие знаки установлены по всей береговой линии. В том числе ограничения остаются в районе городского пляжа, а также баз отдыха «Форелька» и «Золотой пляж».
Машины будут эвакуировать с берегов озера
За парковку на берегу грозит штраф в полторы тысячи рублей
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