Челябинец погиб, задохнувшись в канализации

Мужчина погиб в канализационном люке Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Бредах (Челябинская область) мужчина погиб, задохнувшись канализационными испарениями. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Тело мужчины нашли в одном из канализационных колодцев. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено. По предварительным данным, мужчина задохнулся испарениями», — рассказал источник.

Как мужчина оказался в колодце — неизвестно. В настоящее время выясняются обстоятельства гибели. На момент смерти ему было 36 лет.

URA.RU направило запрос в пресс-службу СКР по региону. На момент публикации ответа не последовало.