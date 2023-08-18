Челябинец погиб, задохнувшись в канализации

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Косяки на дорогах к приезду Путина. Екатеринбург, канализационный люк
Мужчина погиб в канализационном люке Фото:

В Бредах (Челябинская область) мужчина погиб, задохнувшись канализационными испарениями. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Тело мужчины нашли в одном из канализационных колодцев. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено. По предварительным данным, мужчина задохнулся испарениями», — рассказал источник.

Как мужчина оказался в колодце — неизвестно. В настоящее время выясняются обстоятельства гибели. На момент смерти ему было 36 лет.

URA.RU направило запрос в пресс-службу СКР по региону. На момент публикации ответа не последовало.

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В Бредах (Челябинская область) мужчина погиб, задохнувшись канализационными испарениями. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Тело мужчины нашли в одном из канализационных колодцев. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено. По предварительным данным, мужчина задохнулся испарениями», — рассказал источник. Как мужчина оказался в колодце — неизвестно. В настоящее время выясняются обстоятельства гибели. На момент смерти ему было 36 лет. URA.RU направило запрос в пресс-службу СКР по региону. На момент публикации ответа не последовало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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