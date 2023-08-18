Власти РФ утвердили праздничный календарь на 2024 год. Фото

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Концерт Миа Бойко. Курган, праздник, фанаты, рок концерт, зрители
График праздников у россиян изменится в 2024 году Фото:

В России утвердили календарь праздничных дней на 2024 год. Соответствующий указ о переносе выходных подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Следуя из обновленного календаря праздничных дней уикенды на 2023 год распределены следующим образом:

  • Новогодние праздники: 30 декабря — 8 января. Новогодние праздники на 2025 год начнутся с 29 декабря;
  • День защитника Отечества: 23—25 февраля;
  • Международный женский день (8 марта): 8—10 марта;
  • Праздник Весны и Труда (1 мая): 28 апреля — 1 мая;
  • День Победы (9 мая): 9—12 мая.

Перенос некоторых праздничных дней связан с тем, что они выпадают на выходные. Таким образом, например, 6 и 7 января перенесут на 10 мая и 31 декабря.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении нового праздника. 12 мая в России будет отмечаться завершение Крымской операции 1944 года. Указом президента в ноябре будет также отмечаться День военной присяги.

Новый праздничный календарь на 2024 год
Новый праздничный календарь на 2024 год

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В России утвердили календарь праздничных дней на 2024 год. Соответствующий указ о переносе выходных подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Следуя из обновленного календаря праздничных дней уикенды на 2023 год распределены следующим образом: Перенос некоторых праздничных дней связан с тем, что они выпадают на выходные. Таким образом, например, 6 и 7 января перенесут на 10 мая и 31 декабря. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении нового праздника. 12 мая в России будет отмечаться завершение Крымской операции 1944 года. Указом президента в ноябре будет также отмечаться День военной присяги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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