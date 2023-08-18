Власти РФ утвердили праздничный календарь на 2024 год. Фото 18 августа 2023 в 18:03 Размер текста - 17 + График праздников у россиян изменится в 2024 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России утвердили календарь праздничных дней на 2024 год. Соответствующий указ о переносе выходных подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Следуя из обновленного календаря праздничных дней уикенды на 2023 год распределены следующим образом: Новогодние праздники: 30 декабря — 8 января. Новогодние праздники на 2025 год начнутся с 29 декабря;

День защитника Отечества: 23—25 февраля;

Международный женский день (8 марта): 8—10 марта;

Праздник Весны и Труда (1 мая): 28 апреля — 1 мая;

День Победы (9 мая): 9—12 мая. Перенос некоторых праздничных дней связан с тем, что они выпадают на выходные. Таким образом, например, 6 и 7 января перенесут на 10 мая и 31 декабря. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении нового праздника. 12 мая в России будет отмечаться завершение Крымской операции 1944 года. Указом президента в ноябре будет также отмечаться День военной присяги. Новый праздничный календарь на 2024 год Инфографика: telegram-канал правительства РФ https://t.me/government_rus/8519 В России утвердили календарь праздничных дней на 2024 год. Соответствующий указ о переносе выходных подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Следуя из обновленного календаря праздничных дней уикенды на 2023 год распределены следующим образом: Перенос некоторых праздничных дней связан с тем, что они выпадают на выходные. Таким образом, например, 6 и 7 января перенесут на 10 мая и 31 декабря. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении нового праздника. 12 мая в России будет отмечаться завершение Крымской операции 1944 года. Указом президента в ноябре будет также отмечаться День военной присяги. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям