График праздников у россиян изменится в 2024 году
В России утвердили календарь праздничных дней на 2024 год. Соответствующий указ о переносе выходных подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Следуя из обновленного календаря праздничных дней уикенды на 2023 год распределены следующим образом:
- Новогодние праздники: 30 декабря — 8 января. Новогодние праздники на 2025 год начнутся с 29 декабря;
- День защитника Отечества: 23—25 февраля;
- Международный женский день (8 марта): 8—10 марта;
- Праздник Весны и Труда (1 мая): 28 апреля — 1 мая;
- День Победы (9 мая): 9—12 мая.
Перенос некоторых праздничных дней связан с тем, что они выпадают на выходные. Таким образом, например, 6 и 7 января перенесут на 10 мая и 31 декабря.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении нового праздника. 12 мая в России будет отмечаться завершение Крымской операции 1944 года. Указом президента в ноябре будет также отмечаться День военной присяги.
Новый праздничный календарь на 2024 год
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