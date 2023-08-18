ФНС Сургута столкнулась с трудностями при возврате налогового вычета жителям

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Проблемы возникли из-за ошибок в декларациях Фото:

В ФНС Сургута возникли проблемы с выплатами налогового вычета из-за ошибок жителей при заполнении деклараций. Об этом URA.RU сообщили в городской налоговой инспекции.

«Большая проблема с тем, что неверно заполняют налоговые декларации. У нас почти 15% от поступивших деклараций завершены с нарушениями. Почти 8 тысяч неточных актов мы направили налогоплательщикам на исправление. Нужно правильно составлять документы. И нам будет проще, и плательщики быстрее получат налоговый вычет», — сообщили в ведомстве.

В налоговой сообщили, что меньше допускают ошибок в декларациях жители, заполняющие их в электронном виде через личный кабинет на сайте ведомства. «Процент представления на бумаге в городе Сургуте самый большой по ХМАО. Мы призываем заполнять в электронном виде. В этом случае ошибок выходит меньше», — добавили в налоговой.

Ранее URA.RU сообщало, что ФНС ХМАО объяснила, как получить налоговый вычет за фитнес. Получить его можно в том случае, если организация, которая осуществляет эти услуги, либо индивидуальные предприниматели включены в перечень, ежегодно утверждаемый постановлением правительства Российской Федерации.

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В ФНС Сургута возникли проблемы с выплатами налогового вычета из-за ошибок жителей при заполнении деклараций. Об этом URA.RU сообщили в городской налоговой инспекции. «Большая проблема с тем, что неверно заполняют налоговые декларации. У нас почти 15% от поступивших деклараций завершены с нарушениями. Почти 8 тысяч неточных актов мы направили налогоплательщикам на исправление. Нужно правильно составлять документы. И нам будет проще, и плательщики быстрее получат налоговый вычет», — сообщили в ведомстве. В налоговой сообщили, что меньше допускают ошибок в декларациях жители, заполняющие их в электронном виде через личный кабинет на сайте ведомства. «Процент представления на бумаге в городе Сургуте самый большой по ХМАО. Мы призываем заполнять в электронном виде. В этом случае ошибок выходит меньше», — добавили в налоговой. Ранее URA.RU сообщало, что ФНС ХМАО объяснила, как получить налоговый вычет за фитнес. Получить его можно в том случае, если организация, которая осуществляет эти услуги, либо индивидуальные предприниматели включены в перечень, ежегодно утверждаемый постановлением правительства Российской Федерации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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