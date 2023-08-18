ФНС Сургута столкнулась с трудностями при возврате налогового вычета жителям

В ФНС Сургута возникли проблемы с выплатами налогового вычета из-за ошибок жителей при заполнении деклараций. Об этом URA.RU сообщили в городской налоговой инспекции.
«Большая проблема с тем, что неверно заполняют налоговые декларации. У нас почти 15% от поступивших деклараций завершены с нарушениями. Почти 8 тысяч неточных актов мы направили налогоплательщикам на исправление. Нужно правильно составлять документы. И нам будет проще, и плательщики быстрее получат налоговый вычет», — сообщили в ведомстве.
В налоговой сообщили, что меньше допускают ошибок в декларациях жители, заполняющие их в электронном виде через личный кабинет на сайте ведомства. «Процент представления на бумаге в городе Сургуте самый большой по ХМАО. Мы призываем заполнять в электронном виде. В этом случае ошибок выходит меньше», — добавили в налоговой.
Ранее URA.RU сообщало, что ФНС ХМАО объяснила, как получить налоговый вычет за фитнес. Получить его можно в том случае, если организация, которая осуществляет эти услуги, либо индивидуальные предприниматели включены в перечень, ежегодно утверждаемый постановлением правительства Российской Федерации.
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