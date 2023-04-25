25 апреля 2023

ФНС ХМАО объяснила, как получить налоговый вычет за фитнес

ФНС ХМАО: получить налоговый вычет за фитнес можно только в спорт-центрах, одобренных правительством РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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World Class. Екатеринбург, фитнес, world class, фитнес клуб
Максимальный налоговый вычет можно получить с расходов до 120 тысяч рублей Фото:

Чтобы получить налоговый вычет по расходам за занятия спортом, фитнес-центр или другая подобная организация должны быть включены в перечень, утвержденный правительством России. Об этом сообщили в налоговой инспекции по ХМАО.

«В этом году налогоплательщики впервые могут заявить в своих декларациях о получении социального вычета за физкультурно-оздоровительные услуги. Получить это можно в том случае, если организация, которая осуществляет эти услуги, либо индивидуальные предприниматели включены в перечень, ежегодно утверждаемый постановлением правительства Российской Федерации. Данный перечень размещен на официальном сайте Министерства спорта [России]», — пояснила во время прямого эфира замруководителя ФНС России по ХМАО Ольга Зиновьева. Трансляция велась в группе правительства Югры в соцсети «ВКонтакте».

В налоговой службе уточняют, что максимальная сумма годовых затрат на физкультуру и спорт, с которых можно получить налоговый вычет, составляет 120 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, как получить налоговый вычет на ребенка в 2023 году. А до этого агентство поясняло, что необходимо для возврата денежных средств за лечение.

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Чтобы получить налоговый вычет по расходам за занятия спортом, фитнес-центр или другая подобная организация должны быть включены в перечень, утвержденный правительством России. Об этом сообщили в налоговой инспекции по ХМАО. «В этом году налогоплательщики впервые могут заявить в своих декларациях о получении социального вычета за физкультурно-оздоровительные услуги. Получить это можно в том случае, если организация, которая осуществляет эти услуги, либо индивидуальные предприниматели включены в перечень, ежегодно утверждаемый постановлением правительства Российской Федерации. Данный перечень размещен на официальном сайте Министерства спорта [России]», — пояснила во время прямого эфира замруководителя ФНС России по ХМАО Ольга Зиновьева. Трансляция велась в группе правительства Югры в соцсети «ВКонтакте». В налоговой службе уточняют, что максимальная сумма годовых затрат на физкультуру и спорт, с которых можно получить налоговый вычет, составляет 120 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, как получить налоговый вычет на ребенка в 2023 году. А до этого агентство поясняло, что необходимо для возврата денежных средств за лечение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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