ФНС ХМАО объяснила, как получить налоговый вычет за фитнес

ФНС ХМАО: получить налоговый вычет за фитнес можно только в спорт-центрах, одобренных правительством РФ

26 апреля 2023 в 17:46 Размер текста - 17 +

Максимальный налоговый вычет можно получить с расходов до 120 тысяч рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU Чтобы получить налоговый вычет по расходам за занятия спортом, фитнес-центр или другая подобная организация должны быть включены в перечень, утвержденный правительством России. Об этом сообщили в налоговой инспекции по ХМАО. «В этом году налогоплательщики впервые могут заявить в своих декларациях о получении социального вычета за физкультурно-оздоровительные услуги. Получить это можно в том случае, если организация, которая осуществляет эти услуги, либо индивидуальные предприниматели включены в перечень, ежегодно утверждаемый постановлением правительства Российской Федерации. Данный перечень размещен на официальном сайте Министерства спорта [России]», — пояснила во время прямого эфира замруководителя ФНС России по ХМАО Ольга Зиновьева. Трансляция велась в группе правительства Югры в соцсети «ВКонтакте». В налоговой службе уточняют, что максимальная сумма годовых затрат на физкультуру и спорт, с которых можно получить налоговый вычет, составляет 120 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, как получить налоговый вычет на ребенка в 2023 году. А до этого агентство поясняло, что необходимо для возврата денежных средств за лечение.

Чтобы получить налоговый вычет по расходам за занятия спортом, фитнес-центр или другая подобная организация должны быть включены в перечень, утвержденный правительством России. Об этом сообщили в налоговой инспекции по ХМАО. «В этом году налогоплательщики впервые могут заявить в своих декларациях о получении социального вычета за физкультурно-оздоровительные услуги. Получить это можно в том случае, если организация, которая осуществляет эти услуги, либо индивидуальные предприниматели включены в перечень, ежегодно утверждаемый постановлением правительства Российской Федерации. Данный перечень размещен на официальном сайте Министерства спорта [России]», — пояснила во время прямого эфира замруководителя ФНС России по ХМАО Ольга Зиновьева. Трансляция велась в группе правительства Югры в соцсети «ВКонтакте». В налоговой службе уточняют, что максимальная сумма годовых затрат на физкультуру и спорт, с которых можно получить налоговый вычет, составляет 120 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, как получить налоговый вычет на ребенка в 2023 году. А до этого агентство поясняло, что необходимо для возврата денежных средств за лечение.