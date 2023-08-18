Челябинский губернатор анонсировал появление новых образовательных кластеров

18 августа 2023 в 18:22 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер заяивл, что новые кластеры создадут в сферах строительства, электроники и IT Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На пленарном заседании Южно-Уральского педагогического собрания 18 августа челябинский губернатор Алексей Текслер анонсировал создание новых образовательных кластеров в регионе. По словам Текслера, создание таких кластеров станет инструментом связи образования с реальным сектором экономики. «Яркий пример такой работы — создание образовательных кластеров в сферах металлургии, машиностроения и атомной промышленности. В 2023 году новые кластеры появятся в других сферах — строительстве, электронике и информационных технологиях», — заявил Текслер. Он подчеркнул, что в это направление было вложено 1 млрд 800 млн рублей. Это позволило начать подготовку 3175 квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена по новым программам совместно с работодателями. Традиционное областное августовское педагогическое собрание проходит в селе Кременкуль Сосновского района на площадке ИТ-лицея «Привилегия». Оно продлится до 22 августа.

На пленарном заседании Южно-Уральского педагогического собрания 18 августа челябинский губернатор Алексей Текслер анонсировал создание новых образовательных кластеров в регионе. По словам Текслера, создание таких кластеров станет инструментом связи образования с реальным сектором экономики. «Яркий пример такой работы — создание образовательных кластеров в сферах металлургии, машиностроения и атомной промышленности. В 2023 году новые кластеры появятся в других сферах — строительстве, электронике и информационных технологиях», — заявил Текслер. Он подчеркнул, что в это направление было вложено 1 млрд 800 млн рублей. Это позволило начать подготовку 3175 квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена по новым программам совместно с работодателями. Традиционное областное августовское педагогическое собрание проходит в селе Кременкуль Сосновского района на площадке ИТ-лицея «Привилегия». Оно продлится до 22 августа.