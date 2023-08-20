20 августа 2023
19 августа 2023

Прокуратура ХМАО начала проверку после сообщения о применении шокера к детям

© Служба новостей «URA.RU»
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Пленарное заседание нового созыва первое Пермь, прокурор, погон
Проверку инициировали после публикации в СМИ Фото:

Прокуратура ХМАО начала проверку после публикации в СМИ сообщения о том, что житель Нефтеюганска бьет своих детей электрошокером. Об этом URA.RU сообщили в надзорном ведомстве.

«В средствах массовой информации распространен материал, из которого следует, что житель города Нефтеюганска бил своих малолетних детей электрошокером по рукам. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка исполнению уполномоченными органами законодательства в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, будет дана оценка на оперативное реагирование на публикацию в СМИ. «По итогам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что мужчина из Нефтеюганска бил детей электрошокером. Это заметила местная жительница и сообщила обо всем в полицию.

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Прокуратура ХМАО начала проверку после публикации в СМИ сообщения о том, что житель Нефтеюганска бьет своих детей электрошокером. Об этом URA.RU сообщили в надзорном ведомстве. «В средствах массовой информации распространен материал, из которого следует, что житель города Нефтеюганска бил своих малолетних детей электрошокером по рукам. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка исполнению уполномоченными органами законодательства в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних», — сообщили в ведомстве. Кроме того, будет дана оценка на оперативное реагирование на публикацию в СМИ. «По итогам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что мужчина из Нефтеюганска бил детей электрошокером. Это заметила местная жительница и сообщила обо всем в полицию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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