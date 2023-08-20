Прокуратура ХМАО начала проверку после сообщения о применении шокера к детям

21 августа 2023 в 14:40 Размер текста - 17 +

Проверку инициировали после публикации в СМИ Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Прокуратура ХМАО начала проверку после публикации в СМИ сообщения о том, что житель Нефтеюганска бьет своих детей электрошокером. Об этом URA.RU сообщили в надзорном ведомстве. «В средствах массовой информации распространен материал, из которого следует, что житель города Нефтеюганска бил своих малолетних детей электрошокером по рукам. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка исполнению уполномоченными органами законодательства в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних», — сообщили в ведомстве. Кроме того, будет дана оценка на оперативное реагирование на публикацию в СМИ. «По итогам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что мужчина из Нефтеюганска бил детей электрошокером. Это заметила местная жительница и сообщила обо всем в полицию.

Прокуратура ХМАО начала проверку после публикации в СМИ сообщения о том, что житель Нефтеюганска бьет своих детей электрошокером. Об этом URA.RU сообщили в надзорном ведомстве. «В средствах массовой информации распространен материал, из которого следует, что житель города Нефтеюганска бил своих малолетних детей электрошокером по рукам. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка исполнению уполномоченными органами законодательства в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних», — сообщили в ведомстве. Кроме того, будет дана оценка на оперативное реагирование на публикацию в СМИ. «По итогам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что мужчина из Нефтеюганска бил детей электрошокером. Это заметила местная жительница и сообщила обо всем в полицию.