Прокуратура ХМАО начала проверку после сообщения о применении шокера к детям

Прокуратура ХМАО начала проверку после публикации в СМИ сообщения о том, что житель Нефтеюганска бьет своих детей электрошокером. Об этом URA.RU сообщили в надзорном ведомстве.
«В средствах массовой информации распространен материал, из которого следует, что житель города Нефтеюганска бил своих малолетних детей электрошокером по рукам. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка исполнению уполномоченными органами законодательства в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних», — сообщили в ведомстве.
Кроме того, будет дана оценка на оперативное реагирование на публикацию в СМИ. «По итогам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — добавили в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что мужчина из Нефтеюганска бил детей электрошокером. Это заметила местная жительница и сообщила обо всем в полицию.
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