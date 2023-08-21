В скандале с салютом на 300-летии Екатеринбурга всплыла фамилия барда Новикова

Источник: салют на 300-летии Екатеринбурга перенесли из-за барда Новикова
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День города 229 лет. Екатеринбург , концерт, музыкант, новиков александр, гитара, гитарист
Сам Александр Новиков версию о своей причастности категорически опровергает Фото:

Причиной переноса салюта на праздновании 300-летия Екатеринбурга мог стать концерт барда Александра Новикова в Историческом сквере, рассказал URA.RU источник, знакомый с неофициальной версией руководства города. При этом в пресс-службе мэрии предоставили другое объяснение.

Как писало URA.RU, лазерное шоу и салют перенесли сначала с 22:50 на 23:15, а потом — на 23:40. Многие зрители, прибывшие в центр города во многом ради этого, высказывали недовольство (корреспондент агентства был свидетелем), а кто-то даже уходил, не зная о втором переносе (анонсов не было).

«Новиков сильно передрал тайминг, поэтому все сдвинулось», — прокомментировал собеседник. Но как именно повлияли Новиков и его выступление, неясно. Концерт Новикова, согласно программе, должен был начаться в 20:50. Фактическое начало — 21:09. А закончился концерт через 46 минут — даже на четыре минуты раньше запланированного.

По данным агентства, организаторы 300-летия были не в восторге от желания Новикова выступать на главной площадке, считая его репертуар неподходящим. Но препятствовать не стали — учитывая, что к артисту лично расположен глава региона Евгений Куйвашев (они живут по соседству).

Сам Александр Новиков, комментируя для URA.RU версию статусных чиновников о его влиянии на время проведения пиротехнического шоу, заявил: «Это удивительная глупость. Программа концерта версталась руководством управления культуры города, согласовывалась с руководителями администрации города как минимум за две недели до мероприятия. Утверждалась программа моего выступления, время выступления и его тайминг. Поэтому сведения вашего источника являются обычной сплетней».

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«Если бы мне сказали, что из-за моего выступления придется сдвинуть время салюта, я бы отказался от такого концерта. Либо сократил тайминг. Сдвигать салют в честь Дня города было бы хамством и неуважением ко всем участвующим в концерте. Для меня это невозможно. Поэтому не слушайте злые языки», — позднее добавил музыкант.

В пресс-службе горадминистрации сказали, что «изменение сроков запуска фейерверка было связано с тем, что артисты, выступавшие Историческом сквере, решили продлить свою программу». «По признанию участников гала-концерта, они вдохновились праздничным настроением собравшихся горожан. Чтобы не портить звук концерта и не допустить какофонии было решено на 25 минут позже начать выступление „Дискотеки Авария“ и светомузыкального шоу с фейерверком», — прокомментировали там.

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Причиной переноса салюта на праздновании 300-летия Екатеринбурга мог стать концерт барда Александра Новикова в Историческом сквере, рассказал URA.RU источник, знакомый с неофициальной версией руководства города. При этом в пресс-службе мэрии предоставили другое объяснение. Как писало URA.RU, лазерное шоу и салют перенесли сначала с 22:50 на 23:15, а потом — на 23:40. Многие зрители, прибывшие в центр города во многом ради этого, высказывали недовольство (корреспондент агентства был свидетелем), а кто-то даже уходил, не зная о втором переносе (анонсов не было). «Новиков сильно передрал тайминг, поэтому все сдвинулось», — прокомментировал собеседник. Но как именно повлияли Новиков и его выступление, неясно. Концерт Новикова, согласно программе, должен был начаться в 20:50. Фактическое начало — 21:09. А закончился концерт через 46 минут — даже на четыре минуты раньше запланированного. По данным агентства, организаторы 300-летия были не в восторге от желания Новикова выступать на главной площадке, считая его репертуар неподходящим. Но препятствовать не стали — учитывая, что к артисту лично расположен глава региона Евгений Куйвашев (они живут по соседству). Сам Александр Новиков, комментируя для URA.RU версию статусных чиновников о его влиянии на время проведения пиротехнического шоу, заявил: «Это удивительная глупость. Программа концерта версталась руководством управления культуры города, согласовывалась с руководителями администрации города как минимум за две недели до мероприятия. Утверждалась программа моего выступления, время выступления и его тайминг. Поэтому сведения вашего источника являются обычной сплетней». «Если бы мне сказали, что из-за моего выступления придется сдвинуть время салюта, я бы отказался от такого концерта. Либо сократил тайминг. Сдвигать салют в честь Дня города было бы хамством и неуважением ко всем участвующим в концерте. Для меня это невозможно. Поэтому не слушайте злые языки», — позднее добавил музыкант. В пресс-службе горадминистрации сказали, что «изменение сроков запуска фейерверка было связано с тем, что артисты, выступавшие Историческом сквере, решили продлить свою программу». «По признанию участников гала-концерта, они вдохновились праздничным настроением собравшихся горожан. Чтобы не портить звук концерта и не допустить какофонии было решено на 25 минут позже начать выступление „Дискотеки Авария“ и светомузыкального шоу с фейерверком», — прокомментировали там.
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