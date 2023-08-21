СК проверит детский сад, где свердловский воспитатель издевалась над детьми

Следственный комитет начал проверку по сообщению об избиении воспитательницей детей в детском саду №50 в Заречном. Об этом URA.RU рассказал старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.
«Сотрудники СК организовали проверку по факту избиения воспитательницей несовершеннолетних в детском саду „Солнышко“ в Заречном», — пояснил Шульга. Силовики опросят родителей, которые пожаловались на воспитательницу, и сотрудников учреждения.
Об издевательствах над детьми со стороны одной из воспитательницы детского сада №50 в Заречном рассказали родители. По их словам, женщина заставляла детей кушать упавшую на пол пищу и зажимала их дверью за плохое поведение. Детский сад также проверят сотрудники прокуратуры.
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