СК проверит детский сад, где свердловский воспитатель издевалась над детьми 22 августа 2023 в 00:30 Размер текста - 17 + В детский сад №50 в Заречном придут следователи (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Следственный комитет начал проверку по сообщению об избиении воспитательницей детей в детском саду №50 в Заречном. Об этом URA.RU рассказал старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга. «Сотрудники СК организовали проверку по факту избиения воспитательницей несовершеннолетних в детском саду „Солнышко“ в Заречном», — пояснил Шульга. Силовики опросят родителей, которые пожаловались на воспитательницу, и сотрудников учреждения. Об издевательствах над детьми со стороны одной из воспитательницы детского сада №50 в Заречном рассказали родители. По их словам, женщина заставляла детей кушать упавшую на пол пищу и зажимала их дверью за плохое поведение. Детский сад также проверят сотрудники прокуратуры. Следственный комитет начал проверку по сообщению об избиении воспитательницей детей в детском саду №50 в Заречном. Об этом URA.RU рассказал старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга. «Сотрудники СК организовали проверку по факту избиения воспитательницей несовершеннолетних в детском саду „Солнышко“ в Заречном», — пояснил Шульга. Силовики опросят родителей, которые пожаловались на воспитательницу, и сотрудников учреждения. Об издевательствах над детьми со стороны одной из воспитательницы детского сада №50 в Заречном рассказали родители. По их словам, женщина заставляла детей кушать упавшую на пол пищу и зажимала их дверью за плохое поведение. Детский сад также проверят сотрудники прокуратуры. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям