21 августа 2023

СК проверит детский сад, где свердловский воспитатель издевалась над детьми

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганский дом ребёнка. Курган, детский сад, детский дом, дом ребенка
В детский сад №50 в Заречном придут следователи (архивное фото) Фото:

Следственный комитет начал проверку по сообщению об избиении воспитательницей детей в детском саду №50 в Заречном. Об этом URA.RU рассказал старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.

«Сотрудники СК организовали проверку по факту избиения воспитательницей несовершеннолетних в детском саду „Солнышко“ в Заречном», — пояснил Шульга. Силовики опросят родителей, которые пожаловались на воспитательницу, и сотрудников учреждения.

Об издевательствах над детьми со стороны одной из воспитательницы детского сада №50 в Заречном рассказали родители. По их словам, женщина заставляла детей кушать упавшую на пол пищу и зажимала их дверью за плохое поведение. Детский сад также проверят сотрудники прокуратуры.

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Следственный комитет начал проверку по сообщению об избиении воспитательницей детей в детском саду №50 в Заречном. Об этом URA.RU рассказал старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга. «Сотрудники СК организовали проверку по факту избиения воспитательницей несовершеннолетних в детском саду „Солнышко“ в Заречном», — пояснил Шульга. Силовики опросят родителей, которые пожаловались на воспитательницу, и сотрудников учреждения. Об издевательствах над детьми со стороны одной из воспитательницы детского сада №50 в Заречном рассказали родители. По их словам, женщина заставляла детей кушать упавшую на пол пищу и зажимала их дверью за плохое поведение. Детский сад также проверят сотрудники прокуратуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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