Общество Меценат Алтушкин преобразил главный военный мемориал Екатеринбурга. Фото, видео На Широкореченском мемориале усилиями бизнесмена Алтушкина появился свет 22 февраля 2025 в 20:07 Размер текста - 17 + Мемориал масштабно реконструировали в 2015-м Фото: Александр Мамаев © URA.RU Основатель «Русской медной компании», меценат Игорь Алтушкин помог обновить Широкореченский мемориал, посвященный участникам Великой Отечественной войны, на окраине Екатеринбурга. Усилиями бизнесмена на территории появилось современное освещение. Как следует из кадров, оказавшихся в распоряжении URA.RU, основная часть работ завершилась накануне вечером. Новенькие светильники установили у входной группы, рядом с деревьями. Совершенно по-другому также стали смотреться барельефы с именами воинов и посвященные основным событиям 1941—1945 годов («Битва за Москву», «Блокада Ленинграда», «Сталинградская битва», «Битва на Курской дуге», «Освобождение Европы от нацизма» и «Победители»), огромная стела. Часть световых конструкций установлена пока по временной схеме, закрепят их, как только сойдет снег (такова технология). Широкореченский мемориал начал складываться в 1940-е на месте бывшего военного кладбища с захоронениями бойцов, умерших в госпитале. Свой нынешний облик комплекс приобрел десятилетия спустя. В 2015-м, к 70-летию Победы мемориал масштабно реконструировали. Ежегодно именно здесь начинается празднование 9 Мая — возложением цветов с участием первых лиц региона и Уральского округа. Алтушкин уже долгое время поддерживает ветеранов Великой Отечественной войны и сохранение памяти об их подвигах. В 2021 году президент РФ Владимир Путин наградил его за это. Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Основатель «Русской медной компании», меценат Игорь Алтушкин помог обновить Широкореченский мемориал, посвященный участникам Великой Отечественной войны, на окраине Екатеринбурга. Усилиями бизнесмена на территории появилось современное освещение. Как следует из кадров, оказавшихся в распоряжении URA.RU, основная часть работ завершилась накануне вечером. Новенькие светильники установили у входной группы, рядом с деревьями. Совершенно по-другому также стали смотреться барельефы с именами воинов и посвященные основным событиям 1941—1945 годов («Битва за Москву», «Блокада Ленинграда», «Сталинградская битва», «Битва на Курской дуге», «Освобождение Европы от нацизма» и «Победители»), огромная стела. Часть световых конструкций установлена пока по временной схеме, закрепят их, как только сойдет снег (такова технология). Широкореченский мемориал начал складываться в 1940-е на месте бывшего военного кладбища с захоронениями бойцов, умерших в госпитале. Свой нынешний облик комплекс приобрел десятилетия спустя. В 2015-м, к 70-летию Победы мемориал масштабно реконструировали. Ежегодно именно здесь начинается празднование 9 Мая — возложением цветов с участием первых лиц региона и Уральского округа. Алтушкин уже долгое время поддерживает ветеранов Великой Отечественной войны и сохранение памяти об их подвигах. В 2021 году президент РФ Владимир Путин наградил его за это. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям