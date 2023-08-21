Прокуроры проверят свердловскую воспитательницу, обвиненную в издевательствах над детьми

Прокуроры проверят воспитательницу детского садика №50 «Солнышко» в Заречном Свердловской области, которую родители обвинили в издевательствах над детьми. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
«Сотрудники Белоярской межрайонной прокуратуры начали проверку по сообщению об избиении детей воспитательницей в детском садике №50 в Заречном. По предварительным данным, женщина заставляла детей кушать упавшую на пол пищу и зажимала их дверью за плохое поведение», — пишет пресс-служба ведомства в Telegram.
О действиях воспитательницы рассказали родители. Женщина работает в группе, где детям от полутора до двух с половиной лет. По данным родителей, она оскорбляет детей. В частности, одного из малышей опытный воспитатель называла «тупым».
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