Прокуроры проверят свердловскую воспитательницу, обвиненную в издевательствах над детьми

21 августа 2023 в 22:21 Размер текста - 17 +

Силовики придут с проверками в детский садик №50 в Заречном (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуроры проверят воспитательницу детского садика №50 «Солнышко» в Заречном Свердловской области, которую родители обвинили в издевательствах над детьми. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Сотрудники Белоярской межрайонной прокуратуры начали проверку по сообщению об избиении детей воспитательницей в детском садике №50 в Заречном. По предварительным данным, женщина заставляла детей кушать упавшую на пол пищу и зажимала их дверью за плохое поведение», — пишет пресс-служба ведомства в Telegram. О действиях воспитательницы рассказали родители. Женщина работает в группе, где детям от полутора до двух с половиной лет. По данным родителей, она оскорбляет детей. В частности, одного из малышей опытный воспитатель называла «тупым».

Прокуроры проверят воспитательницу детского садика №50 «Солнышко» в Заречном Свердловской области, которую родители обвинили в издевательствах над детьми. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Сотрудники Белоярской межрайонной прокуратуры начали проверку по сообщению об избиении детей воспитательницей в детском садике №50 в Заречном. По предварительным данным, женщина заставляла детей кушать упавшую на пол пищу и зажимала их дверью за плохое поведение», — пишет пресс-служба ведомства в Telegram. О действиях воспитательницы рассказали родители. Женщина работает в группе, где детям от полутора до двух с половиной лет. По данным родителей, она оскорбляет детей. В частности, одного из малышей опытный воспитатель называла «тупым».