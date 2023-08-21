Прокуроры проверят свердловскую воспитательницу, обвиненную в издевательствах над детьми

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Курганский дом ребёнка. Курган, детский дом, спальная комната, детские кровати, детский сад
Силовики придут с проверками в детский садик №50 в Заречном (архивное фото) Фото:

Прокуроры проверят воспитательницу детского садика №50 «Солнышко» в Заречном Свердловской области, которую родители обвинили в издевательствах над детьми. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Сотрудники Белоярской межрайонной прокуратуры начали проверку по сообщению об избиении детей воспитательницей в детском садике №50 в Заречном. По предварительным данным, женщина заставляла детей кушать упавшую на пол пищу и зажимала их дверью за плохое поведение», — пишет пресс-служба ведомства в Telegram.

О действиях воспитательницы рассказали родители. Женщина работает в группе, где детям от полутора до двух с половиной лет. По данным родителей, она оскорбляет детей. В частности, одного из малышей опытный воспитатель называла «тупым».

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Прокуроры проверят воспитательницу детского садика №50 «Солнышко» в Заречном Свердловской области, которую родители обвинили в издевательствах над детьми. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Сотрудники Белоярской межрайонной прокуратуры начали проверку по сообщению об избиении детей воспитательницей в детском садике №50 в Заречном. По предварительным данным, женщина заставляла детей кушать упавшую на пол пищу и зажимала их дверью за плохое поведение», — пишет пресс-служба ведомства в Telegram. О действиях воспитательницы рассказали родители. Женщина работает в группе, где детям от полутора до двух с половиной лет. По данным родителей, она оскорбляет детей. В частности, одного из малышей опытный воспитатель называла «тупым».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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