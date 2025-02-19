Глава Екатеринбурга вызвал на разговор лидера протеста — и получил выгодный скандал

На встрече мэра Орлова с жителями Академического было несколько конфликтов

19 февраля 2025 в 21:01 Размер текста - 17 +

Орлов лично распорядился позвать лидера протеста на встречу Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета В Академическом районе начались столкновения из-за вырубки Березовой рощи Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в последний момент поменял сценарий переговоров с противниками вырубки Березовой рощи в Академическом районе. По данным URA.RU, именно он в последний момент распорядился позвать лидера инициативной группы Дениса Каракоза. С активистом там случился скандал, который, как трактуют по горячим следам в горадминистрации, власти выгоден. Окружение Орлова Каракоза звать не хотело — чтобы не добавлять ему субъектности. Когда информация об этом появилась в СМИ и telegram-каналах, «Орлов лично распорядился включить его в список участников», знает источнник URA.RU. Сам Орлов принял это решение или после звонка из «области», неизвестно. От властей также были глава Академического и вице-мэры Скрин: сайт мэрии Екатеринбурга Каракоз обострял с первых минут. «Не приглашают так на встречу — в восемь вечера после скандала в СМИ, а в 12 уже говорят, что вы вопрос не можете задавать. Нам надо хотя бы сутки, чтобы мы задали вопрос», — сказал Каракоз. «Вы не подменяйте собой всех, Денис Викторович. Да, вы авторитетный человек, лидер общественного мнения, но еще люди за столом есть», — парировал Орлов. Также Каракоз (его поначалу глушили), увидев настроенных промэрски жителей Академа, сказал, что изначально чиновники обещали встречу в кабинете у Орлова на троих-четверых. «А нам зачем кулуарные встречи? Я так не привык работать», — воспользовался моментом мэр. Следующая их мощная перепалка случилась, когда Каракоз и его друзья спорили с учеными УрО РАН, которые по заказу «Атомстройкомплекса» искали краснокнижные растения на территории будущей застройки и не нашли. Каракоз заявил, что эксперты подкуплены: «Вы каких-то клоунов позвали и все!» Новость по теме Силовики взялись за лидера протеста в Екатеринбурге: что о нем известно. Фото «Вы на что живете сами? Вы где работаете? Пользу приносите обществу? Или вы только вот так помитинговать и других оскорблять в моем присутствии? Совесть имейте», — не выдержал Орлов. «Совесть я имею», — вставил Каракоз. «А чувствуется, что нет», — сказал ему Орлов. А приглашенные его подчиненными активисты набросились на Каракоза с репликами, что он и его единомышленники в реальности не выражают мнение всех жителей района, многим из которых нужны благоустроенный парк (его обещает сделать застройщик), детсад и школа вместо деревьев. Каракоз эмоционально отвечал. «Это идеальная ситуация: Каракоза выставили скандалистом, не способным вести конструктивный диалог. А он подыграл», — объяснил выгоду для мэрии собеседник URA.RU, близкий к оргкомитету события. Выйдя со встречи, Каракоз заявил URA.RU, что, если суд в итоге разрешит застраивать «зеленую» территорию (следующее заседание намечено на 6 марта), будут новые акции протеста. Именно Каракоз был основным переговорщиком с полицией и властями во время несанкционированных протестов в Березовой роще. Они начались 11 февраля, когда компания «Атомстройкомплекс», недавно купившая огромный участок земли у госкомпании «Дом.рф», вывела на площадку рабочих и технику — чтобы валить деревья. Увидевшие это местные попытались их остановить, случилась стычка, которую оперативно погасили полицейские. А утром 12-го в Октябрьском райсуде прошло очередное заседание по иску протестующих. Суд наложил на участок обеспечительные меры до окончания разбирательства. Днем противостояние продолжилось, но уже с меньшим размахом. Все новости по ситуации с Березовой рощей — в сюжете URA.RU. Что известно о Каракозе, с которым уже успели пообщаться силовики, в сбойке агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в последний момент поменял сценарий переговоров с противниками вырубки Березовой рощи в Академическом районе. По данным URA.RU, именно он в последний момент распорядился позвать лидера инициативной группы Дениса Каракоза. С активистом там случился скандал, который, как трактуют по горячим следам в горадминистрации, власти выгоден. Окружение Орлова Каракоза звать не хотело — чтобы не добавлять ему субъектности. Когда информация об этом появилась в СМИ и telegram-каналах, «Орлов лично распорядился включить его в список участников», знает источнник URA.RU. Сам Орлов принял это решение или после звонка из «области», неизвестно. Каракоз обострял с первых минут. «Не приглашают так на встречу — в восемь вечера после скандала в СМИ, а в 12 уже говорят, что вы вопрос не можете задавать. Нам надо хотя бы сутки, чтобы мы задали вопрос», — сказал Каракоз. «Вы не подменяйте собой всех, Денис Викторович. Да, вы авторитетный человек, лидер общественного мнения, но еще люди за столом есть», — парировал Орлов. Также Каракоз (его поначалу глушили), увидев настроенных промэрски жителей Академа, сказал, что изначально чиновники обещали встречу в кабинете у Орлова на троих-четверых. «А нам зачем кулуарные встречи? Я так не привык работать», — воспользовался моментом мэр. Следующая их мощная перепалка случилась, когда Каракоз и его друзья спорили с учеными УрО РАН, которые по заказу «Атомстройкомплекса» искали краснокнижные растения на территории будущей застройки и не нашли. Каракоз заявил, что эксперты подкуплены: «Вы каких-то клоунов позвали и все!» «Вы на что живете сами? Вы где работаете? Пользу приносите обществу? Или вы только вот так помитинговать и других оскорблять в моем присутствии? Совесть имейте», — не выдержал Орлов. «Совесть я имею», — вставил Каракоз. «А чувствуется, что нет», — сказал ему Орлов. А приглашенные его подчиненными активисты набросились на Каракоза с репликами, что он и его единомышленники в реальности не выражают мнение всех жителей района, многим из которых нужны благоустроенный парк (его обещает сделать застройщик), детсад и школа вместо деревьев. Каракоз эмоционально отвечал. Выйдя со встречи, Каракоз заявил URA.RU, что, если суд в итоге разрешит застраивать «зеленую» территорию (следующее заседание намечено на 6 марта), будут новые акции протеста. Именно Каракоз был основным переговорщиком с полицией и властями во время несанкционированных протестов в Березовой роще. Они начались 11 февраля, когда компания «Атомстройкомплекс», недавно купившая огромный участок земли у госкомпании «Дом.рф», вывела на площадку рабочих и технику — чтобы валить деревья. Увидевшие это местные попытались их остановить, случилась стычка, которую оперативно погасили полицейские. А утром 12-го в Октябрьском райсуде прошло очередное заседание по иску протестующих. Суд наложил на участок обеспечительные меры до окончания разбирательства. Днем противостояние продолжилось, но уже с меньшим размахом. Все новости по ситуации с Березовой рощей — в сюжете URA.RU. Что известно о Каракозе, с которым уже успели пообщаться силовики, в сбойке агентства.