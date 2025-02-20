Угроза нацбезопасности Украины едет с громким шоу в Екатеринбург

В Екатеринбурге выступит рэпер Слава КПСС

20 февраля 2025 в 18:37 Размер текста - 17 +

В выходные намечается множество вечеринок и концертов Фото: Илья Московец © URA.RU Грядут праздничные выходные, специально к которым культурные площадки Екатеринбурга подготовили различные мероприятия. Среди них — масштабный мальчишник, экскурсия на главный стадион города, концерт Славы КПСС, который попал в «черный список» как угроза национальной безопасности Украины, и лыжный марафон. Самые интересные события — в традиционной афише URA.RU. 22 февраля Концерт Славы КПСС Стример и баттл-рэпер, попавший в «черный список» Минкульта Украины, выступит в концерт-холле «Свобода». Услышать остроумные композиции можно за 2500 рублей и выше, начало в 19:00. 16+ Блинами угостят всех участников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Масленичная пробежка В бистро «Кстати» пройдет пробежка и кофейный рейв. Старт намечен на 7:30 — сначала всем желающим сделают масленичный аквагрим, затем пройдет разминка, пробежка, а в 9:00 будут угощать кофе и блинами. Участие бесплатное, но нужна регистрация. 12+ Марафон Европа-Азия Все выходные на территории базы отдыха «Хрустальная» в Первоуральске будет проходить лыжный марафон. К участию допускаются все желающие. Участие в соревновании платное: забег на 5 км обойдется в 4500 рублей, на 25 и 50 км — 6000 рублей. В день гонки цена вырастет до 10 тысяч, дети и участники СВО бегут бесплатно. Зарегистрироваться можно в гастромолле «Главный» или на старте. Начало в 11:00, из Екатеринбурга предусмотрен трансфер. 12+ Экскурсии по «ВДНХ» Выставка достижений новожелезных хозяйств откроется в креативном кластере «Домна». Посетители смогут познакомиться с уральскими комиксами и модой, современным искусством Челябинска и Екатеринбурга, увидят гастростартап с картошкой, двухметровый шалаш из сухоцветов и многое другое. Также можно поучаствовать в записи подкаста, создать панно, получить консультацию по поводу того, как решить бизнес-проблему, развить и масштабировать проект. Вход свободный, но по регистрации, начало в 12:00. 12+ В клубе выступят профессиональные танцовщицы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU «Убойный мальчишник» Вечеринку для парней устроят в концерт-холле «Свобода». В программе — диджеи, танцовщицы go-go, конкурсы с призами, коктейли, бирпонг. Мероприятие начнется в 23:30, билеты стоят от 399 рублей, со студенческим вход бесплатный. 18+ Мастер-класс по тар-тарам В ресторане Bukowski Grill научат готовить блюдо из сырого мяса. Во время процесса будут угощать пивом, вином или морсом. Участие стоит 2500 рублей. 18+ 23 февраля Сражение на танках В Верхней Пышме можно будет не только прогуляться по территории комплекса, но и сразиться в онлайн-игре «Мир танков». В Музее авиации «Крылья Победы» с 10:00 до 19:00 14 игроков будут меняться каждые полчаса и бороться за звание лучшего. Также в Музее военной техники в 13:00 пройдет мастер-класс и лекция «Основы фехтования», в Музее автомобильной техники в 12:00 состоится музыкальный сет от DJ Beerchill и Alex Ander и тематическая экскурсия. Вход от 300 рублей. 12+ Вещи продают сами создатели Фото: Анастасия Соргина © URA.RU Фестиваль мастеров «Иван-да-Марья» Керамические и деревянные изделия, домашний текстиль, украшения ручной работы, игрушки, сыры, масло, мед, чаи, сушеное мясо и рыбные деликатесы — все это можно найти в Уральском центре развития дизайна. Также в программе — роспись имбирного пряника, создание украшения, игрушки, вазы, витража или изделия из кожи. Мероприятие пройдет с 11:00 до 19:00, вход свободный. 12+ Погружение в мир реалити Духовой оркестр «Уралбэнд» выступит в Атриуме ТРЦ Veer Mall в 14:00, затем в 16:00 пройдет открытая игра Good Night Show. На два часа горожане смогут окунуться в мир уникального ТВ-шоу. Участие бесплатное. 6+ Мастер-класс по коктейлям В пространстве «Встречи» горожане смогут освоить теорию и практику барной культуры. Участников научат выбирать профессиональное оборудование и расскажут, как готовить коктейли и эффектно и безопасно их поджигать. Коктейли будут из знаменитых фильмов, всего в меню предусмотрено четыре вида напитка и закуски. Стоимость — 1900 рублей, вдвоем — по 1700 рублей, необходима запись. 18+ Заглянуть в тайные уголки стадиона сможет любой желающий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Экскурсия на «Екатеринбург-Арену» Горожан зовут на часовой тур по стадиону. Участникам расскажут об истории площадки, организации матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, обязательно проведут на футбольное поле, в спортивные зоны и раздевалки, куда имеют доступ только игроки и официальные лица, а также в VIP-зоны, где обычно сидят первые лица регионов и государств. Экскурсия стартует в 13:00, билет — 450 рублей. 12+ Возрождение Syndrome Bar Заведение, закрывшееся в 2024 году, возобновит свою работу в новом месте — ул. Антона Валека. В честь запуска устроят вечеринку, где выступят местные представители прогрессив- и пост-рока, а также гости из Сибири. Начало в 19:00, билет стоит от 888 рублей. 18+ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Грядут праздничные выходные, специально к которым культурные площадки Екатеринбурга подготовили различные мероприятия. Среди них — масштабный мальчишник, экскурсия на главный стадион города, концерт Славы КПСС, который попал в «черный список» как угроза национальной безопасности Украины, и лыжный марафон. Самые интересные события — в традиционной афише URA.RU. Концерт Славы КПСС Стример и баттл-рэпер, попавший в «черный список» Минкульта Украины, выступит в концерт-холле «Свобода». Услышать остроумные композиции можно за 2500 рублей и выше, начало в 19:00. 16+ Масленичная пробежка В бистро «Кстати» пройдет пробежка и кофейный рейв. Старт намечен на 7:30 — сначала всем желающим сделают масленичный аквагрим, затем пройдет разминка, пробежка, а в 9:00 будут угощать кофе и блинами. Участие бесплатное, но нужна регистрация. 12+ Марафон Европа-Азия Все выходные на территории базы отдыха «Хрустальная» в Первоуральске будет проходить лыжный марафон. К участию допускаются все желающие. Участие в соревновании платное: забег на 5 км обойдется в 4500 рублей, на 25 и 50 км — 6000 рублей. В день гонки цена вырастет до 10 тысяч, дети и участники СВО бегут бесплатно. Зарегистрироваться можно в гастромолле «Главный» или на старте. Начало в 11:00, из Екатеринбурга предусмотрен трансфер. 12+ Экскурсии по «ВДНХ» Выставка достижений новожелезных хозяйств откроется в креативном кластере «Домна». Посетители смогут познакомиться с уральскими комиксами и модой, современным искусством Челябинска и Екатеринбурга, увидят гастростартап с картошкой, двухметровый шалаш из сухоцветов и многое другое. Также можно поучаствовать в записи подкаста, создать панно, получить консультацию по поводу того, как решить бизнес-проблему, развить и масштабировать проект. Вход свободный, но по регистрации, начало в 12:00. 12+ «Убойный мальчишник» Вечеринку для парней устроят в концерт-холле «Свобода». В программе — диджеи, танцовщицы go-go, конкурсы с призами, коктейли, бирпонг. Мероприятие начнется в 23:30, билеты стоят от 399 рублей, со студенческим вход бесплатный. 18+ Мастер-класс по тар-тарам В ресторане Bukowski Grill научат готовить блюдо из сырого мяса. Во время процесса будут угощать пивом, вином или морсом. Участие стоит 2500 рублей. 18+ Сражение на танках В Верхней Пышме можно будет не только прогуляться по территории комплекса, но и сразиться в онлайн-игре «Мир танков». В Музее авиации «Крылья Победы» с 10:00 до 19:00 14 игроков будут меняться каждые полчаса и бороться за звание лучшего. Также в Музее военной техники в 13:00 пройдет мастер-класс и лекция «Основы фехтования», в Музее автомобильной техники в 12:00 состоится музыкальный сет от DJ Beerchill и Alex Ander и тематическая экскурсия. Вход от 300 рублей. 12+ Фестиваль мастеров «Иван-да-Марья» Керамические и деревянные изделия, домашний текстиль, украшения ручной работы, игрушки, сыры, масло, мед, чаи, сушеное мясо и рыбные деликатесы — все это можно найти в Уральском центре развития дизайна. Также в программе — роспись имбирного пряника, создание украшения, игрушки, вазы, витража или изделия из кожи. Мероприятие пройдет с 11:00 до 19:00, вход свободный. 12+ Погружение в мир реалити Духовой оркестр «Уралбэнд» выступит в Атриуме ТРЦ Veer Mall в 14:00, затем в 16:00 пройдет открытая игра Good Night Show. На два часа горожане смогут окунуться в мир уникального ТВ-шоу. Участие бесплатное. 6+ Мастер-класс по коктейлям В пространстве «Встречи» горожане смогут освоить теорию и практику барной культуры. Участников научат выбирать профессиональное оборудование и расскажут, как готовить коктейли и эффектно и безопасно их поджигать. Коктейли будут из знаменитых фильмов, всего в меню предусмотрено четыре вида напитка и закуски. Стоимость — 1900 рублей, вдвоем — по 1700 рублей, необходима запись. 18+ Экскурсия на «Екатеринбург-Арену» Горожан зовут на часовой тур по стадиону. Участникам расскажут об истории площадки, организации матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, обязательно проведут на футбольное поле, в спортивные зоны и раздевалки, куда имеют доступ только игроки и официальные лица, а также в VIP-зоны, где обычно сидят первые лица регионов и государств. Экскурсия стартует в 13:00, билет — 450 рублей. 12+ Возрождение Syndrome Bar Заведение, закрывшееся в 2024 году, возобновит свою работу в новом месте — ул. Антона Валека. В честь запуска устроят вечеринку, где выступят местные представители прогрессив- и пост-рока, а также гости из Сибири. Начало в 19:00, билет стоит от 888 рублей. 18+