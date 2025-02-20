Угроза нацбезопасности Украины едет с громким шоу в Екатеринбург

Грядут праздничные выходные, специально к которым культурные площадки Екатеринбурга подготовили различные мероприятия. Среди них — масштабный мальчишник, экскурсия на главный стадион города, концерт Славы КПСС, который попал в «черный список» как угроза национальной безопасности Украины, и лыжный марафон. Самые интересные события — в традиционной афише URA.RU.
22 февраля
Концерт Славы КПСС
Стример и баттл-рэпер, попавший в «черный список» Минкульта Украины, выступит в концерт-холле «Свобода». Услышать остроумные композиции можно за 2500 рублей и выше, начало в 19:00. 16+
В бистро «Кстати» пройдет пробежка и кофейный рейв. Старт намечен на 7:30 — сначала всем желающим сделают масленичный аквагрим, затем пройдет разминка, пробежка, а в 9:00 будут угощать кофе и блинами. Участие бесплатное, но нужна регистрация. 12+
Марафон Европа-Азия
Все выходные на территории базы отдыха «Хрустальная» в Первоуральске будет проходить лыжный марафон. К участию допускаются все желающие. Участие в соревновании платное: забег на 5 км обойдется в 4500 рублей, на 25 и 50 км — 6000 рублей. В день гонки цена вырастет до 10 тысяч, дети и участники СВО бегут бесплатно. Зарегистрироваться можно в гастромолле «Главный» или на старте. Начало в 11:00, из Екатеринбурга предусмотрен трансфер. 12+
Экскурсии по «ВДНХ»
Выставка достижений новожелезных хозяйств откроется в креативном кластере «Домна». Посетители смогут познакомиться с уральскими комиксами и модой, современным искусством Челябинска и Екатеринбурга, увидят гастростартап с картошкой, двухметровый шалаш из сухоцветов и многое другое. Также можно поучаствовать в записи подкаста, создать панно, получить консультацию по поводу того, как решить бизнес-проблему, развить и масштабировать проект. Вход свободный, но по регистрации, начало в 12:00. 12+
Вечеринку для парней устроят в концерт-холле «Свобода». В программе — диджеи, танцовщицы go-go, конкурсы с призами, коктейли, бирпонг. Мероприятие начнется в 23:30, билеты стоят от 399 рублей, со студенческим вход бесплатный. 18+
Мастер-класс по тар-тарам
В ресторане Bukowski Grill научат готовить блюдо из сырого мяса. Во время процесса будут угощать пивом, вином или морсом. Участие стоит 2500 рублей. 18+
23 февраля
Сражение на танках
В Верхней Пышме можно будет не только прогуляться по территории комплекса, но и сразиться в онлайн-игре «Мир танков». В Музее авиации «Крылья Победы» с 10:00 до 19:00 14 игроков будут меняться каждые полчаса и бороться за звание лучшего. Также в Музее военной техники в 13:00 пройдет мастер-класс и лекция «Основы фехтования», в Музее автомобильной техники в 12:00 состоится музыкальный сет от DJ Beerchill и Alex Ander и тематическая экскурсия. Вход от 300 рублей. 12+
Керамические и деревянные изделия, домашний текстиль, украшения ручной работы, игрушки, сыры, масло, мед, чаи, сушеное мясо и рыбные деликатесы — все это можно найти в Уральском центре развития дизайна. Также в программе — роспись имбирного пряника, создание украшения, игрушки, вазы, витража или изделия из кожи. Мероприятие пройдет с 11:00 до 19:00, вход свободный. 12+
Погружение в мир реалити
Духовой оркестр «Уралбэнд» выступит в Атриуме ТРЦ Veer Mall в 14:00, затем в 16:00 пройдет открытая игра Good Night Show. На два часа горожане смогут окунуться в мир уникального ТВ-шоу. Участие бесплатное. 6+
Мастер-класс по коктейлям
В пространстве «Встречи» горожане смогут освоить теорию и практику барной культуры. Участников научат выбирать профессиональное оборудование и расскажут, как готовить коктейли и эффектно и безопасно их поджигать. Коктейли будут из знаменитых фильмов, всего в меню предусмотрено четыре вида напитка и закуски. Стоимость — 1900 рублей, вдвоем — по 1700 рублей, необходима запись. 18+
Заглянуть в тайные уголки стадиона сможет любой желающий
Горожан зовут на часовой тур по стадиону. Участникам расскажут об истории площадки, организации матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, обязательно проведут на футбольное поле, в спортивные зоны и раздевалки, куда имеют доступ только игроки и официальные лица, а также в VIP-зоны, где обычно сидят первые лица регионов и государств. Экскурсия стартует в 13:00, билет — 450 рублей. 12+
Возрождение Syndrome Bar
Заведение, закрывшееся в 2024 году, возобновит свою работу в новом месте — ул. Антона Валека. В честь запуска устроят вечеринку, где выступят местные представители прогрессив- и пост-рока, а также гости из Сибири. Начало в 19:00, билет стоит от 888 рублей. 18+
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Грядут праздничные выходные, специально к которым культурные площадки Екатеринбурга подготовили различные мероприятия. Среди них — масштабный мальчишник, экскурсия на главный стадион города, концерт Славы КПСС, который попал в «черный список» как угроза национальной безопасности Украины, и лыжный марафон. Самые интересные события — в традиционной афише URA.RU. Концерт Славы КПСС Стример и баттл-рэпер, попавший в «черный список» Минкульта Украины, выступит в концерт-холле «Свобода». Услышать остроумные композиции можно за 2500 рублей и выше, начало в 19:00. 16+ Масленичная пробежка В бистро «Кстати» пройдет пробежка и кофейный рейв. Старт намечен на 7:30 — сначала всем желающим сделают масленичный аквагрим, затем пройдет разминка, пробежка, а в 9:00 будут угощать кофе и блинами. Участие бесплатное, но нужна регистрация. 12+ Марафон Европа-Азия Все выходные на территории базы отдыха «Хрустальная» в Первоуральске будет проходить лыжный марафон. К участию допускаются все желающие. Участие в соревновании платное: забег на 5 км обойдется в 4500 рублей, на 25 и 50 км — 6000 рублей. В день гонки цена вырастет до 10 тысяч, дети и участники СВО бегут бесплатно. Зарегистрироваться можно в гастромолле «Главный» или на старте. Начало в 11:00, из Екатеринбурга предусмотрен трансфер. 12+ Экскурсии по «ВДНХ» Выставка достижений новожелезных хозяйств откроется в креативном кластере «Домна». Посетители смогут познакомиться с уральскими комиксами и модой, современным искусством Челябинска и Екатеринбурга, увидят гастростартап с картошкой, двухметровый шалаш из сухоцветов и многое другое. Также можно поучаствовать в записи подкаста, создать панно, получить консультацию по поводу того, как решить бизнес-проблему, развить и масштабировать проект. Вход свободный, но по регистрации, начало в 12:00. 12+ «Убойный мальчишник» Вечеринку для парней устроят в концерт-холле «Свобода». В программе — диджеи, танцовщицы go-go, конкурсы с призами, коктейли, бирпонг. Мероприятие начнется в 23:30, билеты стоят от 399 рублей, со студенческим вход бесплатный. 18+ Мастер-класс по тар-тарам В ресторане Bukowski Grill научат готовить блюдо из сырого мяса. Во время процесса будут угощать пивом, вином или морсом. Участие стоит 2500 рублей. 18+ Сражение на танках В Верхней Пышме можно будет не только прогуляться по территории комплекса, но и сразиться в онлайн-игре «Мир танков». В Музее авиации «Крылья Победы» с 10:00 до 19:00 14 игроков будут меняться каждые полчаса и бороться за звание лучшего. Также в Музее военной техники в 13:00 пройдет мастер-класс и лекция «Основы фехтования», в Музее автомобильной техники в 12:00 состоится музыкальный сет от DJ Beerchill и Alex Ander и тематическая экскурсия. Вход от 300 рублей. 12+ Фестиваль мастеров «Иван-да-Марья» Керамические и деревянные изделия, домашний текстиль, украшения ручной работы, игрушки, сыры, масло, мед, чаи, сушеное мясо и рыбные деликатесы — все это можно найти в Уральском центре развития дизайна. Также в программе — роспись имбирного пряника, создание украшения, игрушки, вазы, витража или изделия из кожи. Мероприятие пройдет с 11:00 до 19:00, вход свободный. 12+ Погружение в мир реалити Духовой оркестр «Уралбэнд» выступит в Атриуме ТРЦ Veer Mall в 14:00, затем в 16:00 пройдет открытая игра Good Night Show. На два часа горожане смогут окунуться в мир уникального ТВ-шоу. Участие бесплатное. 6+ Мастер-класс по коктейлям В пространстве «Встречи» горожане смогут освоить теорию и практику барной культуры. Участников научат выбирать профессиональное оборудование и расскажут, как готовить коктейли и эффектно и безопасно их поджигать. Коктейли будут из знаменитых фильмов, всего в меню предусмотрено четыре вида напитка и закуски. Стоимость — 1900 рублей, вдвоем — по 1700 рублей, необходима запись. 18+ Экскурсия на «Екатеринбург-Арену» Горожан зовут на часовой тур по стадиону. Участникам расскажут об истории площадки, организации матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, обязательно проведут на футбольное поле, в спортивные зоны и раздевалки, куда имеют доступ только игроки и официальные лица, а также в VIP-зоны, где обычно сидят первые лица регионов и государств. Экскурсия стартует в 13:00, билет — 450 рублей. 12+ Возрождение Syndrome Bar Заведение, закрывшееся в 2024 году, возобновит свою работу в новом месте — ул. Антона Валека. В честь запуска устроят вечеринку, где выступят местные представители прогрессив- и пост-рока, а также гости из Сибири. Начало в 19:00, билет стоит от 888 рублей. 18+