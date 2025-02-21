21 февраля 2025

В квартире на Сортировке обнаружили труп студента, изъята записка

© Служба новостей «URA.RU»
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Обнаружила подростка его мама
Обнаружила подростка его мама Фото:

В доме на Сортировке (Екатеринбург) обнаружили труп 16-летнего юноши. Его мама в этот момент вернулась с работы. Подробности URA.RU раскрыл источник.

«Ничего не предвещало беды, рос обычным парнем, учился в колледже имени Попова. На месте [ЧП] обнаружена записка странного содержания», — передал собеседник.

По предварительным данным, смерть не является насильственной. Следственный комитет проводит проверку.

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В доме на Сортировке (Екатеринбург) обнаружили труп 16-летнего юноши. Его мама в этот момент вернулась с работы. Подробности URA.RU раскрыл источник. «Ничего не предвещало беды, рос обычным парнем, учился в колледже имени Попова. На месте [ЧП] обнаружена записка странного содержания», — передал собеседник. По предварительным данным, смерть не является насильственной. Следственный комитет проводит проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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