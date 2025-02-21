В квартире на Сортировке обнаружили труп студента, изъята записка

Обнаружила подростка его мама
В доме на Сортировке (Екатеринбург) обнаружили труп 16-летнего юноши. Его мама в этот момент вернулась с работы. Подробности URA.RU раскрыл источник.
«Ничего не предвещало беды, рос обычным парнем, учился в колледже имени Попова. На месте [ЧП] обнаружена записка странного содержания», — передал собеседник.
По предварительным данным, смерть не является насильственной. Следственный комитет проводит проверку.
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