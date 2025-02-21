21 февраля 2025

«Как печеная картошка»: астрономы из Екатеринбурга объявят всему миру о белорусском метеорите. Фото

Астрономы из Екатеринбурга готовят заявку на регистрацию белорусского метеорита
© Служба новостей «URA.RU»
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Уральский геологический музей. Екатеринбург, камень, челябинский метеорит
На белорусской земле метеорит падает уже шестой раз (архивное фото) Фото:

Ученые Екатеринбурга исследуют метеорит, который был найден в январе в Белоруссии. После этого будет подана заявка в Международное метеоритное общество, где космическое тело зарегистрируют. Об этом URA.RU рассказал руководитель лаборатории Extra terra consortium, член комитета по метеоритам РАН Виктор Гроховский.

«От нашей лаборатории в экспедицию ездили три человека. Неделю там проработали, нашли несколько фрагментов. Внешне они напоминают печеную картошку, самый большой весит около 100 граммов», — объяснил Гроховский.

Метеорит упал в Белоруссии 25 декабря, но обнаружен был лишь 25 января. Ему хотят присвоить название «Смолевичи» — в честь городка, рядом с которым он приземлился. Известно, что это хондрит — распространенная категория метеоритов, а более подробная классификация станет понятна после изучения.

Потом екатеринбургские ученые подадут заявку в метеоритное общество. Комиссия проверит данные, метеорит внесут в международный бюллетень и объявят о нем на весь мир. «Сами фрагменты после исследований мы вернем в Белоруссию. Для них это национальное достояние», — добавил профессор УрФУ.

На белорусском поле фрагменты метеорита напоминали печеную картошку
На белорусском поле фрагменты метеорита напоминали печеную картошку

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Ученые Екатеринбурга исследуют метеорит, который был найден в январе в Белоруссии. После этого будет подана заявка в Международное метеоритное общество, где космическое тело зарегистрируют. Об этом URA.RU рассказал руководитель лаборатории Extra terra consortium, член комитета по метеоритам РАН Виктор Гроховский. «От нашей лаборатории в экспедицию ездили три человека. Неделю там проработали, нашли несколько фрагментов. Внешне они напоминают печеную картошку, самый большой весит около 100 граммов», — объяснил Гроховский. Метеорит упал в Белоруссии 25 декабря, но обнаружен был лишь 25 января. Ему хотят присвоить название «Смолевичи» — в честь городка, рядом с которым он приземлился. Известно, что это хондрит — распространенная категория метеоритов, а более подробная классификация станет понятна после изучения. Потом екатеринбургские ученые подадут заявку в метеоритное общество. Комиссия проверит данные, метеорит внесут в международный бюллетень и объявят о нем на весь мир. «Сами фрагменты после исследований мы вернем в Белоруссию. Для них это национальное достояние», — добавил профессор УрФУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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