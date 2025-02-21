Уральские меценаты награждены за возрождение одного из старых сел Сысерти

Глава Сысертского городского округа (Свердловская область) Дмитрий Нисковских поблагодарил меценатов, в частности, Фонд Святой Екатерины, за восстановление села Новоипатово и вклад в социальное и культурное развитие региона. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе фонда.
«Фонд Святой Екатерины открыл в селе Новоипатово какую-то новую жизнь. Восстановили храм Архангела Михаила, и все, что вокруг, все стало совершенно по-другому. Сейчас, когда подъезжаешь к Новоипатово, ты издалека на возвышенности видишь храм, и на душе становится легко, появляется уверенность в том, что на сельских территориях будут жить и дальше расти. Как это и должно быть в России. Малые территории — это сила нашей страны», — поделился Нисковских на торжественной церемонии.
Также глава округа выразил огромную благодарность фонду за поддержку школ и детских домов. «Вы много раз протягивали руку помощи жителям округа, оказавшимся в кризисной ситуации», — заключил Дмитрий Нисковских.
В 2021 году благодаря поддержке Фонда Святой Екатерины жители села Новоипатово смогли начать работы по восстановлению храма Архангела Михаила. Проект включал детальную роспись и оформление внутренних стен, которые были завершены к ноябрю 2024 года. После окончания всех реставрационных работ храм был торжественно освящен. Церемонию возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. С 2022 года на территории храма функционирует воскресная школа, где детям преподают основы православной веры и проводят образовательные мероприятия и мастер-классы. Кроме того, в селе Новоипатово началось развитие спортивной инфраструктуры: был открыт клуб настольного тенниса, доступный для всех желающих.
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