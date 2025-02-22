На Свердловскую область обрушатся осадки

В Свердловской области ожидается появление осадков в ближайшие дни. 23 февраля сохраняются морозы до -28 градусов, сообщил синоптик Алексей Пулин.
«Присутствие антициклона над регионом продлится еще пару дней, после чего на Урал выйдет циклон со стороны Средней Азии. Погода изменится, облачности станет больше, начнутся осадки, правда пока что небольшие и преимущественно по югу области», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
В День защитника отечества на территории региона ночью будет от -23 до -28 градусов, по югу и западу ожидается около -17, -22 градусов. Днем в Свердловской области потеплеет до -4, -9 градусов. В Екатеринбурге же прогнозируется малая облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный со скоростью 1-6 метров в секунду. Ночью ожидается от -15 до -17 градусов, а днем от -5 до -7 градусов.
Ранее екатеринбуржцам рассказали, когда ждать плюсовую температуру. По данным «Гисметео» больше нуля градусов температура поднимется к 4 марта. В следующие трое суток будет потепление до +2 градусов. Эти дни будут сопровождаться мокрым снегом.
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