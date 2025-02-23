В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА

В Тульской области объявили об угрозе атаки дронами
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Тульской области объявили о возможной угрозе атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
«Уважаемые жители Тульской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал Миляев в своем telegram-канале. Жителям рекомендовано следить за дальнейшими официальными оповещениями и придерживаться указаний местных властей.
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