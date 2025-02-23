В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА

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В Тульской области объявили об угрозе атаки дронами
В Тульской области объявили об угрозе атаки дронами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Тульской области объявили о возможной угрозе атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Уважаемые жители Тульской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал Миляев в своем telegram-канале. Жителям рекомендовано следить за дальнейшими официальными оповещениями и придерживаться указаний местных властей.

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В Тульской области объявили о возможной угрозе атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. «Уважаемые жители Тульской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал Миляев в своем telegram-канале. Жителям рекомендовано следить за дальнейшими официальными оповещениями и придерживаться указаний местных властей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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