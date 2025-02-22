22 февраля 2025

Окраину Екатеринбурга окутал смог. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Синоптики сообщали, что смог возможен до 25 февраля
Синоптики сообщали, что смог возможен до 25 февраля Фото:

Смог окутал окраину Екатеринбурга на Кольцовском тракте. Его запечатлел читатель URA.RU возле «Екатеринбург-ЭКСПО».

«Смог заметили, когда проезжали „Екатеринбург-ЭКСПО“», — поделился собеседник. Судя по фотографиям и видео, на трассе наблюдается низкая видимость.

Ранее URA.RU писало, что опасный смог накроет регион на неделю с 18 по 25 февраля. Синоптики Уралгидрометцентра предупреждали, что снизится циркуляция воздуха и из-за этого он загрязниться. Его уже видели жители Верхней Пышмы 22 февраля. Они жаловались на затрудненное дыхание.

Смог окутал окраину столицы Урала
Смог окутал окраину столицы Урала
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Смог окутал окраину Екатеринбурга на Кольцовском тракте. Его запечатлел читатель URA.RU возле «Екатеринбург-ЭКСПО». «Смог заметили, когда проезжали „Екатеринбург-ЭКСПО“», — поделился собеседник. Судя по фотографиям и видео, на трассе наблюдается низкая видимость. Ранее URA.RU писало, что опасный смог накроет регион на неделю с 18 по 25 февраля. Синоптики Уралгидрометцентра предупреждали, что снизится циркуляция воздуха и из-за этого он загрязниться. Его уже видели жители Верхней Пышмы 22 февраля. Они жаловались на затрудненное дыхание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...