Смог окутал окраину Екатеринбурга на Кольцовском тракте. Его запечатлел читатель URA.RU возле «Екатеринбург-ЭКСПО».
«Смог заметили, когда проезжали „Екатеринбург-ЭКСПО“», — поделился собеседник. Судя по фотографиям и видео, на трассе наблюдается низкая видимость.
Ранее URA.RU писало, что опасный смог накроет регион на неделю с 18 по 25 февраля. Синоптики Уралгидрометцентра предупреждали, что снизится циркуляция воздуха и из-за этого он загрязниться. Его уже видели жители Верхней Пышмы 22 февраля. Они жаловались на затрудненное дыхание.
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