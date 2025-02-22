Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, свердловский губернатор Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поздравили уральцев с Днем защитника Отечества. Они подчеркнули важность долга и пожелали здоровья со стойкостью.
«Защита Родины — наш святой долг. Каждый на своем фронте — мы обязаны отстаивать интересы России, беречь покой и обеспечивать безопасность наших соотечественников. Сегодня мы ведем принципиальное сражение за будущее Отечества, за право быть собой, за нашу культуру и традиции. Под руководством президента РФ Владимира Путина, мы шаг за шагом приближаем Победу. Немалый вклад в наше общее дело вносит Уральский федеральный округ», — выступил Жога.
Он добавил, что каждый герой СВО и старшие поколения, которые сражались за Родину в разные исторические эпохи, достойны постоянного уважения и внимания. Артем Жога выразил гордость за каждого уральца и сибиряка, кто противостоит врагам России. «Примите самые теплые слова благодарности за вашу преданность Отчизне и истинное служение Родине! Желаю добра, благополучия и, конечно, мирного неба над головой», — заключил полпред.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем поздравлении выразил низкий поклон ветеранам, так как в 2025-м отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Также он поблагодарил за службу военных и всех, кто защищает интересы и укрепляет суверенитет страны.
«Свердловская область всегда была, есть и будет опорным краем державы. Подвиги защитников Отечества всех поколений живут в наших сердцах, являясь высоким примером мужества, доблести, чести», — подчеркнул Куйвашев, пожелав здоровья, сил и успехов.
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов записал видеообращение, в котором поздравил защитников Отечества. Он пожелал здоровья, стойкости, мира и благополучия в семьях.
«С особым уважением и чувством глубокой благодарности мы также поздравляем в этот день ветеранов войн и воинской службы. Многие наши земляки-уральцы стали героями, а их подвиги являются примером для подражания, символом патриотизма, мужества и крепости духа», — добавил Орлов.
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