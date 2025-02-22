Пострадавшая от пыток студентка встретится с обидчиками: фото из суда Каменска-Уральского

Банду, пытавшую свердловских студенток, доставили в суд

23 февраля 2025 в 12:08 Размер текста - 17 +

Девушка приехала с мамой Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Каменске-Уральском парни 5 часов издевались над девушками Одна из двух студенток, которых пытала банда извергов, приехала в Синарский суд Каменска-Уральского (Свердловская область), где подозреваемым изберут меру пресечения. Ее сопровождает мама, передает корреспондент URA.RU. Свое лицо девушка скрывает под маской. С журналистами пока не общается. О ЧП в Каменске-Уральском, которое обсуждает вся страна, стало известно 21 февраля. Согласно предварительным данным, компания из трех парней в новогодние праздники похитила девушек из дома, когда они отмечали день рождения. Агрессоры отвезли их на мойку, заперли и стали обливать холодной водой, пеной и жестоко избивать. Издевательства, имевшие и сексуальный подтекст, записывали на видео. Причиной зверских пыток мог стать отказ одной из жертв встречаться с участником банды. Агрессоров задержали только после резонанса в СМИ и соцсетях. Сначала им вменяли только хулигантство. Потом статьи ужесточили. Следствие будет настаивать на их аресте. Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Одна из двух студенток, которых пытала банда извергов, приехала в Синарский суд Каменска-Уральского (Свердловская область), где подозреваемым изберут меру пресечения. Ее сопровождает мама, передает корреспондент URA.RU. Свое лицо девушка скрывает под маской. С журналистами пока не общается. О ЧП в Каменске-Уральском, которое обсуждает вся страна, стало известно 21 февраля. Согласно предварительным данным, компания из трех парней в новогодние праздники похитила девушек из дома, когда они отмечали день рождения. Агрессоры отвезли их на мойку, заперли и стали обливать холодной водой, пеной и жестоко избивать. Издевательства, имевшие и сексуальный подтекст, записывали на видео. Причиной зверских пыток мог стать отказ одной из жертв встречаться с участником банды. Агрессоров задержали только после резонанса в СМИ и соцсетях. Сначала им вменяли только хулигантство. Потом статьи ужесточили. Следствие будет настаивать на их аресте.