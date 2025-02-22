22 февраля 2025

Пострадавшая от пыток студентка встретится с обидчиками: фото из суда Каменска-Уральского

Банду, пытавшую свердловских студенток, доставили в суд
© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка приехала с мамой
Девушка приехала с мамой Фото:
новость из сюжета
В Каменске-Уральском парни 5 часов издевались над девушками

Одна из двух студенток, которых пытала банда извергов, приехала в Синарский суд Каменска-Уральского (Свердловская область), где подозреваемым изберут меру пресечения. Ее сопровождает мама, передает корреспондент URA.RU.

Свое лицо девушка скрывает под маской. С журналистами пока не общается.

О ЧП в Каменске-Уральском, которое обсуждает вся страна, стало известно 21 февраля. Согласно предварительным данным, компания из трех парней в новогодние праздники похитила девушек из дома, когда они отмечали день рождения. Агрессоры отвезли их на мойку, заперли и стали обливать холодной водой, пеной и жестоко избивать. Издевательства, имевшие и сексуальный подтекст, записывали на видео. Причиной зверских пыток мог стать отказ одной из жертв встречаться с участником банды.

Агрессоров задержали только после резонанса в СМИ и соцсетях. Сначала им вменяли только хулигантство. Потом статьи ужесточили. Следствие будет настаивать на их аресте.

Фото:

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Одна из двух студенток, которых пытала банда извергов, приехала в Синарский суд Каменска-Уральского (Свердловская область), где подозреваемым изберут меру пресечения. Ее сопровождает мама, передает корреспондент URA.RU. Свое лицо девушка скрывает под маской. С журналистами пока не общается. О ЧП в Каменске-Уральском, которое обсуждает вся страна, стало известно 21 февраля. Согласно предварительным данным, компания из трех парней в новогодние праздники похитила девушек из дома, когда они отмечали день рождения. Агрессоры отвезли их на мойку, заперли и стали обливать холодной водой, пеной и жестоко избивать. Издевательства, имевшие и сексуальный подтекст, записывали на видео. Причиной зверских пыток мог стать отказ одной из жертв встречаться с участником банды. Агрессоров задержали только после резонанса в СМИ и соцсетях. Сначала им вменяли только хулигантство. Потом статьи ужесточили. Следствие будет настаивать на их аресте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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