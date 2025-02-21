Екатеринбуржец Константин Буйновский, осужденный за незаконное хранение наркотиков, ушел из колонии на российскую спецоперацию на Украине. Об этом URA.RU рассказала его бывшая супруга Ольга. Ранее она обвиняла Константина в похищении ребенка.
«Константин подписал контракт 12 декабря 2024 года», — поделилась женщина. Он служит в звании рядового.
Брак распался в ноябре 2023 года. Прошлой весной Ольга привезла сына в торговый центр, чтобы Буйновский мог провести с ним время. «Я ушла за морсом, а [Буйновский] его раздетого забрал и увез. Я обратилась за помощью, и вечером Константин вернул ребенка», — вспоминает Ольга. Затем она через суд добилась, чтобы мужчине ограничили общение с сыном.
В мае прошлого года Буйновский чудом выжил в мощном пожаре на улице Союзной, 2. Тогда огонь охватил квартиру на последнем этаже. Константин и его друг вылезли в окно, пытаясь спастись. Товарищ сорвался и погиб. Буйновский сумел встать на кондиционер и забраться в другую квартиру. В июне суд приговорил его к четырем годам лишения свободы.
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