Военный священник рассказал, как вернуться с фронта живым

Протоиерей Василенков: на войне нужно быть сильным и молиться Богу
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Для выживания на поле бое бойцам необходимо «быть с Богом»
Для выживания на поле бое бойцам необходимо «быть с Богом» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Для возвращения из боя живым необходимо быть сильным, не материться и молиться Богу. Об этом сообщил главный военный священник в зоне проведения СВО протоиерей Дмитрий Василенков.

На 23 февраля священник пожелал бойцам «быть сильными». «А сильными мы можем быть только с Богом. А для этого первое правило духовной безопасности: матом не ругайтесь, Богу молитесь и живыми будете возвращаться из любых ситуаций», — сказал Дмитрий Василенков в беседе с РИА Новости.

Перед боем военные часто думают о том, как им выжить, отметил протоиерей. По его словам, выживать в грязи, дискомфорте, стрессе и с постоянным недосыпом — это испытание, смысл в котором можно найти благодаря Богу. Василенков подчеркнул, что деньги в службе не главное, за них умирать нельзя. 

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Для возвращения из боя живым необходимо быть сильным, не материться и молиться Богу. Об этом сообщил главный военный священник в зоне проведения СВО протоиерей Дмитрий Василенков. На 23 февраля священник пожелал бойцам «быть сильными». «А сильными мы можем быть только с Богом. А для этого первое правило духовной безопасности: матом не ругайтесь, Богу молитесь и живыми будете возвращаться из любых ситуаций», — сказал Дмитрий Василенков в беседе с РИА Новости. Перед боем военные часто думают о том, как им выжить, отметил протоиерей. По его словам, выживать в грязи, дискомфорте, стрессе и с постоянным недосыпом — это испытание, смысл в котором можно найти благодаря Богу. Василенков подчеркнул, что деньги в службе не главное, за них умирать нельзя. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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