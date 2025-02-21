ФСБ собрала компромат на статусного полицейского из Екатеринбурга

Главу екатеринбургского ОП №2 Банникова подозревают в регулярных взятках

22 февраля 2025 в 11:58 Размер текста - 17 +

Александр Банников был задержан 20 февраля Фото: Сергей Бодров © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело подполковника Банникова Начальника екатеринбургского отдела полиции №2 Александра Банникова подозревают не только в крышевании обидчиков одного предпринимателя, но и в других коррупционных преступлениях. Об этом со ссылкой на материалы ФСБ сообщил представитель следствия на суде, где Банникову избирают меру пресечения, передает корреспондент URA.RU. «В ходе оперативных мероприятий установлено, Банников имеет отношение к другим преступлениям коррупционного характера. Такие сведения предоставили сотрудники ФСБ», — сказал следователь. Сам Банников вину не признает и просит не арестовывать его. Защите полицейского не удалось закрыть процесс для СМИ. О задержании Банникова стало известно днем 21 февраля. Его обвинили в получении взятки от уроженцев стран ближнего зарубежья, которые хотели избежать привлечения к уголовной ответственности за жестокое избиение бизнесмена Василия Жуйкова. Инцидент произошел на Шарташе в конце прошлого года. Накануне суд арестовал и их. Банников возглавил отдел весной 2023-го. Он — друг прежнего начальника УМВД Максима Метелицы, которого в начале февраля сменил Виктор Позняк. Подробнее об уголовном деле Банникова — в сюжете агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Начальника екатеринбургского отдела полиции №2 Александра Банникова подозревают не только в крышевании обидчиков одного предпринимателя, но и в других коррупционных преступлениях. Об этом со ссылкой на материалы ФСБ сообщил представитель следствия на суде, где Банникову избирают меру пресечения, передает корреспондент URA.RU. «В ходе оперативных мероприятий установлено, Банников имеет отношение к другим преступлениям коррупционного характера. Такие сведения предоставили сотрудники ФСБ», — сказал следователь. Сам Банников вину не признает и просит не арестовывать его. Защите полицейского не удалось закрыть процесс для СМИ. О задержании Банникова стало известно днем 21 февраля. Его обвинили в получении взятки от уроженцев стран ближнего зарубежья, которые хотели избежать привлечения к уголовной ответственности за жестокое избиение бизнесмена Василия Жуйкова. Инцидент произошел на Шарташе в конце прошлого года. Накануне суд арестовал и их. Банников возглавил отдел весной 2023-го. Он — друг прежнего начальника УМВД Максима Метелицы, которого в начале февраля сменил Виктор Позняк. Подробнее об уголовном деле Банникова — в сюжете агентства.