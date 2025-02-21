Полицейского начальника из Екатеринбурга сдала его подчиненная

Уголовное дело в отношении начальника екатеринбургского отдела полиции №2 Александра Банникова строится на показаниях его подчиненной Екатерины Хабаровой. Она тоже под следствием, передает корреспондент URA.RU из зала Кировского суда, где Банникову избирают меру пресечения.
Хабарова считается посредником при передаче Банникову взятки. У них была очная ставка, утверждает адвокат Владимир Кривоногов. Другой свидетель — Александр Кулинич. Вину Банников не признает и просит не арестовывать его.
Банникова задержали в ночь на 21 февраля. Его обвинили в получении взятки от уроженцев стран ближнего зарубежья, которые хотели избежать привлечения к уголовной ответственности за жестокое избиение бизнесмена Василия Жуйкова. Инцидент произошел на Шарташе в конце прошлого года. Накануне суд арестовал и их.
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