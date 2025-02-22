Авто В Екатеринбурге заметили монструозный «гелик» за 120 миллионов рублей. Фото В Екатеринбурге появился трехосный внедорожник Brabus XLP 900 6×6 23 февраля 2025 в 04:34 Размер текста - 17 + Редкий авто доработан немецким тюнинг-ателье Brabus Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге появился редкий трехосный внедорожник Brabus XLP 900 6×6. Его стоимость оценивается в 1,3 миллиона евро. Автомобиль является одним из самых мощных и дорогостоящих внедорожников в мире. Об этом пишет сайт Motor. «Монструозный шестиколесный внедорожник XLP 900 6×6 засветился в Екатеринбурге. Снаряженная масса 900-сильного монстра — 3,67 тонны, поэтому потребуются права категории C. Трехосный вездеход способен разменять 100 км/ч за 5,2 секунды и разогнаться до 210 км/ч, причем максималка ограничена электроникой», — говорится на сайте. Между тем, в социальных сетях Екатеринбурга начали распространятся снимки эксклюзивной машины. Пользователи отмечают, что автомобиль является единственным в России. Как сообщало URA.RU ранее, в центре Екатеринбурга заметили спорткар Bentley Continental GT последнего поколения. Самая низкая цена на эту модель в интернете — 42,5 миллиона рублей. Эсклюзивный шестиколесный внедорожник сфотографировали в Екатеринбурге Фото telegram-канал Zloy_ekb. https://t.me/zloy_ekb/51336 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге появился редкий трехосный внедорожник Brabus XLP 900 6×6. Его стоимость оценивается в 1,3 миллиона евро. Автомобиль является одним из самых мощных и дорогостоящих внедорожников в мире. Об этом пишет сайт Motor. «Монструозный шестиколесный внедорожник XLP 900 6×6 засветился в Екатеринбурге. Снаряженная масса 900-сильного монстра — 3,67 тонны, поэтому потребуются права категории C. Трехосный вездеход способен разменять 100 км/ч за 5,2 секунды и разогнаться до 210 км/ч, причем максималка ограничена электроникой», — говорится на сайте. Между тем, в социальных сетях Екатеринбурга начали распространятся снимки эксклюзивной машины. Пользователи отмечают, что автомобиль является единственным в России. Как сообщало URA.RU ранее, в центре Екатеринбурга заметили спорткар Bentley Continental GT последнего поколения. Самая низкая цена на эту модель в интернете — 42,5 миллиона рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям