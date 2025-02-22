22 февраля 2025
21 февраля 2025

В Екатеринбурге заметили монструозный «гелик» за 120 миллионов рублей. Фото

В Екатеринбурге появился трехосный внедорожник Brabus XLP 900 6×6
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие АЗС Oillab by RCC. Екатеринбург , люксовое авто, brabus hd
Редкий авто доработан немецким тюнинг-ателье Brabus Фото:

В Екатеринбурге появился редкий трехосный внедорожник Brabus XLP 900 6×6. Его стоимость оценивается в 1,3 миллиона евро. Автомобиль является одним из самых мощных и дорогостоящих внедорожников в мире. Об этом пишет сайт Motor.

«Монструозный шестиколесный внедорожник XLP 900 6×6 засветился в Екатеринбурге. Снаряженная масса 900-сильного монстра — 3,67 тонны, поэтому потребуются права категории C. Трехосный вездеход способен разменять 100 км/ч за 5,2 секунды и разогнаться до 210 км/ч, причем максималка ограничена электроникой», — говорится на сайте.

Между тем, в социальных сетях Екатеринбурга начали распространятся снимки эксклюзивной машины. Пользователи отмечают, что автомобиль является единственным в России.

Как сообщало URA.RU ранее, в центре Екатеринбурга заметили спорткар Bentley Continental GT последнего поколения. Самая низкая цена на эту модель в интернете — 42,5 миллиона рублей.

Эсклюзивный шестиколесный внедорожник сфотографировали в Екатеринбурге
Эсклюзивный шестиколесный внедорожник сфотографировали в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге появился редкий трехосный внедорожник Brabus XLP 900 6×6. Его стоимость оценивается в 1,3 миллиона евро. Автомобиль является одним из самых мощных и дорогостоящих внедорожников в мире. Об этом пишет сайт Motor. «Монструозный шестиколесный внедорожник XLP 900 6×6 засветился в Екатеринбурге. Снаряженная масса 900-сильного монстра — 3,67 тонны, поэтому потребуются права категории C. Трехосный вездеход способен разменять 100 км/ч за 5,2 секунды и разогнаться до 210 км/ч, причем максималка ограничена электроникой», — говорится на сайте. Между тем, в социальных сетях Екатеринбурга начали распространятся снимки эксклюзивной машины. Пользователи отмечают, что автомобиль является единственным в России. Как сообщало URA.RU ранее, в центре Екатеринбурга заметили спорткар Bentley Continental GT последнего поколения. Самая низкая цена на эту модель в интернете — 42,5 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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