В Екатеринбурге появился редкий трехосный внедорожник Brabus XLP 900 6×6. Его стоимость оценивается в 1,3 миллиона евро. Автомобиль является одним из самых мощных и дорогостоящих внедорожников в мире. Об этом пишет сайт Motor.
«Монструозный шестиколесный внедорожник XLP 900 6×6 засветился в Екатеринбурге. Снаряженная масса 900-сильного монстра — 3,67 тонны, поэтому потребуются права категории C. Трехосный вездеход способен разменять 100 км/ч за 5,2 секунды и разогнаться до 210 км/ч, причем максималка ограничена электроникой», — говорится на сайте.
Между тем, в социальных сетях Екатеринбурга начали распространятся снимки эксклюзивной машины. Пользователи отмечают, что автомобиль является единственным в России.
Как сообщало URA.RU ранее, в центре Екатеринбурга заметили спорткар Bentley Continental GT последнего поколения. Самая низкая цена на эту модель в интернете — 42,5 миллиона рублей.
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