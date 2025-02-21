«Для пацанов»: свердловчане готовят бойцам СВО еду, которой завидуют на гражданке. Фото

В Ревде готовят для бойцов СВО супы и каши, которым завидуют на гражданке

22 февраля 2025 в 15:03 Размер текста - 17 +

Супы «Для пацанов» простые в приготовлении, сытные и полезные (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Волонтеры Ревды (Свердловская область) готовят для бойцов СВО вкуснейшие супы и каши, попробовать которые мечтают многие на гражданке. Кто производит полезные блюда под брендом «Для пацанов», как они попадают на фронт и что говорят об еде солдаты, URA.RU рассказал председатель ревдинского Союза ветеранов-десантников Федор Желонкин. «Нашу продукцию мы возим прежде всего своим, ревдинским пацанам. Но они служат в части, батарее, роте, где есть парни и из других мест. Поэтому питаются все вместе. Я договариваюсь с командирами и ребятами, мы встречаемся на второй линии фронта, пацаны подъезжают, перегружают гуманитарку и разъезжаются», — объяснил Желонкин. Всего союз десантников помогает девяти точкам на фронте и двум госпиталям. Ассортимент продуктов, которые поступают с родины пацанам, широк. Это сладкие каши из разных круп на сухом молоке, бодрящие (по выражению Желонкина) компоты из ягод, апельсина, лимона и витамина С, а самое главное — сублимированные супы. Они готовятся из сушеных овощей и мяса. Это борщ, рассольник, уха, свекольник, грибной, гороховый, куриный с лапшой, гречишный, перловый, молочный супы и другие. Они расфасованы в упаковки с надписью «Супы для пацанов. Никто кроме нас». К упаковкам прилагаются простые и краткие инструкции, сколько добавить воды и сколько варить. Ревдинцы желают солдатам приятного аппетита Фото: предоставлено Федором Желонкиным «Все ингредиенты из натуральных овощей и мяса. Их отваривают, сушат не менее 9-12 часов, измельчают и раскладывают по упаковкам. Все это завариваешь кипятком — язык проглотишь! Особенно если добавить майонеза ЕЖК. Знаете, что прежде всего просят пацаны на фронте? Наш екатеринбургский майонез», — объясняет Желонкин. Готовят супы и каши женщины-волонтеры, им помогают студенты техникума и даже дети. Местные жители ведрами и коробками несут припасы: грибы, овощи, фрукты, ягоды, мед, варенье — кто чем богат. Вместе с так называемыми «бич-пакетами» на фронт из Ревды везут сухари, местный хлеб, тушенку, сгущенку, другие продукты и вещи. Также волонтеры плетут для солдат маскировочные сети и делают окопные свечи. «Ревдинские супы такие вкусные, что о них уже ходит слава в других городах. Многие мечтают их попробовать. Моему приятелю подарили один пакетик борща, так он его бережет, хвастается перед друзьями. Достать их непросто, потому что все уходит по назначению — пацанам», — объяснил корреспонденту житель Екатеринбурга. Сами солдаты тоже дают обратную связь. «Благодарность нашим женщинам за вкусные супы, удобные и быстрые в приготовлении. Майонез ЕЖК — приятное дополнение к супчикам», — хвалят бойцы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Волонтеры Ревды (Свердловская область) готовят для бойцов СВО вкуснейшие супы и каши, попробовать которые мечтают многие на гражданке. Кто производит полезные блюда под брендом «Для пацанов», как они попадают на фронт и что говорят об еде солдаты, URA.RU рассказал председатель ревдинского Союза ветеранов-десантников Федор Желонкин. «Нашу продукцию мы возим прежде всего своим, ревдинским пацанам. Но они служат в части, батарее, роте, где есть парни и из других мест. Поэтому питаются все вместе. Я договариваюсь с командирами и ребятами, мы встречаемся на второй линии фронта, пацаны подъезжают, перегружают гуманитарку и разъезжаются», — объяснил Желонкин. Всего союз десантников помогает девяти точкам на фронте и двум госпиталям. Ассортимент продуктов, которые поступают с родины пацанам, широк. Это сладкие каши из разных круп на сухом молоке, бодрящие (по выражению Желонкина) компоты из ягод, апельсина, лимона и витамина С, а самое главное — сублимированные супы. Они готовятся из сушеных овощей и мяса. Это борщ, рассольник, уха, свекольник, грибной, гороховый, куриный с лапшой, гречишный, перловый, молочный супы и другие. Они расфасованы в упаковки с надписью «Супы для пацанов. Никто кроме нас». К упаковкам прилагаются простые и краткие инструкции, сколько добавить воды и сколько варить. «Все ингредиенты из натуральных овощей и мяса. Их отваривают, сушат не менее 9-12 часов, измельчают и раскладывают по упаковкам. Все это завариваешь кипятком — язык проглотишь! Особенно если добавить майонеза ЕЖК. Знаете, что прежде всего просят пацаны на фронте? Наш екатеринбургский майонез», — объясняет Желонкин. Готовят супы и каши женщины-волонтеры, им помогают студенты техникума и даже дети. Местные жители ведрами и коробками несут припасы: грибы, овощи, фрукты, ягоды, мед, варенье — кто чем богат. Вместе с так называемыми «бич-пакетами» на фронт из Ревды везут сухари, местный хлеб, тушенку, сгущенку, другие продукты и вещи. Также волонтеры плетут для солдат маскировочные сети и делают окопные свечи. «Ревдинские супы такие вкусные, что о них уже ходит слава в других городах. Многие мечтают их попробовать. Моему приятелю подарили один пакетик борща, так он его бережет, хвастается перед друзьями. Достать их непросто, потому что все уходит по назначению — пацанам», — объяснил корреспонденту житель Екатеринбурга. Сами солдаты тоже дают обратную связь. «Благодарность нашим женщинам за вкусные супы, удобные и быстрые в приготовлении. Майонез ЕЖК — приятное дополнение к супчикам», — хвалят бойцы.