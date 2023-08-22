Дезинсектора, отравившего арбузы в Москве, посадили на 5 лет

Дезинсектор, ответственный за отравление арбузов в Москве, приговорен к пяти годам тюремного заключения. Об этом рассказали в Следственном комитете (СК) Москвы.
«Дезинсектор приговорен к пяти годам колонии», — сообщается в telegram-канале московского СК. Там добавили, что суд в Москве вынес такой приговор из-за смерти бабушки и внучки, которые два года назад отравились арбузом.
Дезинсектор, ответственный за отравление арбузов в Москве, приговорен к пяти годам тюремного заключения. Об этом рассказали в Следственном комитете (СК) Москвы. «Дезинсектор приговорен к пяти годам колонии», — сообщается в telegram-канале московского СК. Там добавили, что суд в Москве вынес такой приговор из-за смерти бабушки и внучки, которые два года назад отравились арбузом.