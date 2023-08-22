Дезинсектора, отравившего арбузы в Москве, посадили на 5 лет

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Клипарт. Магнитогорск, арбузы, лето, жара
Дензисектор виновен в смерти людей от отравления арбузом Фото:

Дезинсектор, ответственный за отравление арбузов в Москве, приговорен к пяти годам тюремного заключения. Об этом рассказали в Следственном комитете (СК) Москвы.

«Дезинсектор приговорен к пяти годам колонии», — сообщается в telegram-канале московского СК. Там добавили, что суд в Москве вынес такой приговор из-за смерти бабушки и внучки, которые два года назад отравились арбузом.

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Дезинсектор, ответственный за отравление арбузов в Москве, приговорен к пяти годам тюремного заключения. Об этом рассказали в Следственном комитете (СК) Москвы. «Дезинсектор приговорен к пяти годам колонии», — сообщается в telegram-канале московского СК. Там добавили, что суд в Москве вынес такой приговор из-за смерти бабушки и внучки, которые два года назад отравились арбузом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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