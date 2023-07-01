Агроном Викулов посоветовал способ есть арбузы, не рискуя здоровьем

02 июля 2023 в 06:24 Размер текста - 17 +

Ранние арбузы и дыни могут быть опасны для здоровья, рассказал агроном Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ранних арбузах и дынях содержится большое количество нитратов, что вредно для здоровья и может спровоцировать отравление, поэтому их нужно потреблять умеренно. Об этом предупредил агроном Владимир Викулов. «При употреблении арбузов и дынь важна умеренность. Другие культуры тоже могут накапливать нитраты, но мы не едим их в таком количестве, как бахчевые. Ведь некоторые любители едят арбузы и дыни килограммами», — рассказал Викулов в интервью радио Sputnik. Также он отметил, что молодому и здоровому человеку лучше не потреблять больше 200-300 граммов ранних арбузов за раз, а детям и пожилым — еще меньше. Ранее агроном Виктор Михайлов сообщал, что ранние плоды можно покупать и в июле, но делать это в сертифицированных торговых точках, где проверяют на наличие нитратов. При этом он уточнил, что вероятность определить свежесть арбуза по цвету крайне мала. В частности нутрициолог Ирина Писарева посоветовала съедать в сутки не больше 500 граммов дыни, чтобы избежать проблем с желудочно-кишечным трактом.

В ранних арбузах и дынях содержится большое количество нитратов, что вредно для здоровья и может спровоцировать отравление, поэтому их нужно потреблять умеренно. Об этом предупредил агроном Владимир Викулов. «При употреблении арбузов и дынь важна умеренность. Другие культуры тоже могут накапливать нитраты, но мы не едим их в таком количестве, как бахчевые. Ведь некоторые любители едят арбузы и дыни килограммами», — рассказал Викулов в интервью радио Sputnik. Также он отметил, что молодому и здоровому человеку лучше не потреблять больше 200-300 граммов ранних арбузов за раз, а детям и пожилым — еще меньше. Ранее агроном Виктор Михайлов сообщал, что ранние плоды можно покупать и в июле, но делать это в сертифицированных торговых точках, где проверяют на наличие нитратов. При этом он уточнил, что вероятность определить свежесть арбуза по цвету крайне мала. В частности нутрициолог Ирина Писарева посоветовала съедать в сутки не больше 500 граммов дыни, чтобы избежать проблем с желудочно-кишечным трактом.