01 июля 2023

Агроном Викулов посоветовал способ есть арбузы, не рискуя здоровьем

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Овощи и фрукты. Тюмень, фрукты, арбузы
Ранние арбузы и дыни могут быть опасны для здоровья, рассказал агроном Фото:

В ранних арбузах и дынях содержится большое количество нитратов, что вредно для здоровья и может спровоцировать отравление, поэтому их нужно потреблять умеренно. Об этом предупредил агроном Владимир Викулов.

«При употреблении арбузов и дынь важна умеренность. Другие культуры тоже могут накапливать нитраты, но мы не едим их в таком количестве, как бахчевые. Ведь некоторые любители едят арбузы и дыни килограммами», — рассказал Викулов в интервью радио Sputnik. Также он отметил, что молодому и здоровому человеку лучше не потреблять больше 200-300 граммов ранних арбузов за раз, а детям и пожилым — еще меньше.

Ранее агроном Виктор Михайлов сообщал, что ранние плоды можно покупать и в июле, но делать это в сертифицированных торговых точках, где проверяют на наличие нитратов. При этом он уточнил, что вероятность определить свежесть арбуза по цвету крайне мала. В частности нутрициолог Ирина Писарева посоветовала съедать в сутки не больше 500 граммов дыни, чтобы избежать проблем с желудочно-кишечным трактом.

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В ранних арбузах и дынях содержится большое количество нитратов, что вредно для здоровья и может спровоцировать отравление, поэтому их нужно потреблять умеренно. Об этом предупредил агроном Владимир Викулов. «При употреблении арбузов и дынь важна умеренность. Другие культуры тоже могут накапливать нитраты, но мы не едим их в таком количестве, как бахчевые. Ведь некоторые любители едят арбузы и дыни килограммами», — рассказал Викулов в интервью радио Sputnik. Также он отметил, что молодому и здоровому человеку лучше не потреблять больше 200-300 граммов ранних арбузов за раз, а детям и пожилым — еще меньше. Ранее агроном Виктор Михайлов сообщал, что ранние плоды можно покупать и в июле, но делать это в сертифицированных торговых точках, где проверяют на наличие нитратов. При этом он уточнил, что вероятность определить свежесть арбуза по цвету крайне мала. В частности нутрициолог Ирина Писарева посоветовала съедать в сутки не больше 500 граммов дыни, чтобы избежать проблем с желудочно-кишечным трактом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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