22 августа 2023

Бывший пермский прокурор стал чиновником краевого министерства

Экс-прокурор Головин назначен статс-секретарем пермского министра здравоохранения
© Служба новостей «URA.RU»
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XVI съезд муниципальных образований Пермского края, Усть Качка. Пермь, прокурор, шеврон прокуратура
Ранее карьера чиновника была связана с органами прокуратуры Фото:

Статс-секретарем министра здравоохранения Пермского края назначен Юрий Головин. Ранее он работал в структурах региональной прокуратуры.

«Статс-секретарем министра здравоохранения Пермского края был назначен Юрий Головин. Карьера Головина была связана с органами прокуратуры. В 2009 году он возглавил управление по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью. Затем возглавлял отдел по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе», — сообщает «Коммерсант-Пермь», ссылаясь на свои источники.

По данным издания, из прокуратуры Юрий Головин уволился около года назад. Причиной послужил выход на пенсию. В РФ статс-секретарем называют заместитель министра в федеральном министерстве, отвечающего за связи с госорганами и общественными организациями.

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Статс-секретарем министра здравоохранения Пермского края назначен Юрий Головин. Ранее он работал в структурах региональной прокуратуры. «Статс-секретарем министра здравоохранения Пермского края был назначен Юрий Головин. Карьера Головина была связана с органами прокуратуры. В 2009 году он возглавил управление по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью. Затем возглавлял отдел по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе», — сообщает «Коммерсант-Пермь», ссылаясь на свои источники. По данным издания, из прокуратуры Юрий Головин уволился около года назад. Причиной послужил выход на пенсию. В РФ статс-секретарем называют заместитель министра в федеральном министерстве, отвечающего за связи с госорганами и общественными организациями.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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