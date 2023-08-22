Бывший пермский прокурор стал чиновником краевого министерства

Экс-прокурор Головин назначен статс-секретарем пермского министра здравоохранения

Ранее карьера чиновника была связана с органами прокуратуры Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Статс-секретарем министра здравоохранения Пермского края назначен Юрий Головин. Ранее он работал в структурах региональной прокуратуры.

«Статс-секретарем министра здравоохранения Пермского края был назначен Юрий Головин. Карьера Головина была связана с органами прокуратуры. В 2009 году он возглавил управление по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью. Затем возглавлял отдел по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе», — сообщает «Коммерсант-Пермь», ссылаясь на свои источники.

По данным издания, из прокуратуры Юрий Головин уволился около года назад. Причиной послужил выход на пенсию. В РФ статс-секретарем называют заместитель министра в федеральном министерстве, отвечающего за связи с госорганами и общественными организациями.