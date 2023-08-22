Глава РЖД прилетел в Екатеринбург, чтобы представить нового начальника СвЖД 23 августа 2023 в 10:47 Размер текста - 17 + Олег Белозеров приехал в Екатеринбург с рабочим визитом Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Екатеринбург прилетел руководитель РЖД Олег Белозеров. Он представил губернаторам УрФО и коллективу Свердловской железной дороги нового начальника — Павла Бурцева, сообщил URA.RU информированный источник. Встреча Белозерова с коллективом СвЖД прошла в Управлении железной дороги на Челюскинцев. К мероприятию по видеосвязи подключились также губернаторы Пермского края и Тюменской области, от ХМАО и ЯНАО были заместители. Павел Бурцев до назначения в СвЖД возглавлял департамент управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» РЖД. Его предшественник — Иван Колесников — переехал в Москву, где стал одним из замов Олега Белозерова. В Екатеринбург прилетел руководитель РЖД Олег Белозеров. Он представил губернаторам УрФО и коллективу Свердловской железной дороги нового начальника — Павла Бурцева, сообщил URA.RU информированный источник. Встреча Белозерова с коллективом СвЖД прошла в Управлении железной дороги на Челюскинцев. К мероприятию по видеосвязи подключились также губернаторы Пермского края и Тюменской области, от ХМАО и ЯНАО были заместители. Павел Бурцев до назначения в СвЖД возглавлял департамент управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» РЖД. Его предшественник — Иван Колесников — переехал в Москву, где стал одним из замов Олега Белозерова. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям