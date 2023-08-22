22 августа 2023

Глава РЖД прилетел в Екатеринбург, чтобы представить нового начальника СвЖД

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание по подготовке Госсовета по транспорту. Москва, белозеров олег
Олег Белозеров приехал в Екатеринбург с рабочим визитом Фото:

В Екатеринбург прилетел руководитель РЖД Олег Белозеров. Он представил губернаторам УрФО и коллективу Свердловской железной дороги нового начальника — Павла Бурцева, сообщил URA.RU информированный источник.

Встреча Белозерова с коллективом СвЖД прошла в Управлении железной дороги на Челюскинцев. К мероприятию по видеосвязи подключились также губернаторы Пермского края и Тюменской области, от ХМАО и ЯНАО были заместители.

Павел Бурцев до назначения в СвЖД возглавлял департамент управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» РЖД. Его предшественник — Иван Колесников — переехал в Москву, где стал одним из замов Олега Белозерова.

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В Екатеринбург прилетел руководитель РЖД Олег Белозеров. Он представил губернаторам УрФО и коллективу Свердловской железной дороги нового начальника — Павла Бурцева, сообщил URA.RU информированный источник. Встреча Белозерова с коллективом СвЖД прошла в Управлении железной дороги на Челюскинцев. К мероприятию по видеосвязи подключились также губернаторы Пермского края и Тюменской области, от ХМАО и ЯНАО были заместители. Павел Бурцев до назначения в СвЖД возглавлял департамент управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» РЖД. Его предшественник — Иван Колесников — переехал в Москву, где стал одним из замов Олега Белозерова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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