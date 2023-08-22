В Челябинске на 40 процентов подорожала коммерческая недвижимость

В Челябинске с 13 июля 2023 года по 11 августа на 40 процентов подорожала коммерческая недвижимость. По данным сайта о недвижимости, цены на складские помещения и комплексы меньше чем за месяц выросли с 30 тысяч 101 рубля за квадрат до 49 тысяч 70 рублей за квадратный метр.
«В Челябинске в период c 13 июля 2023 года по 11 августа средняя стоимость такого вида коммерческой недвижимости, как складские помещения и комплексы, выросла в цене с 30 тысяч рублей до 49 тысяч 70 рублей за квадратный метр. Минимальная стоимость складов на данный момент составляет 280 тысяч рублей, максимальная — 99 млн 993 тысячи 100 рублей за объект», — сообщается на сайте Restate.
За квартал, с 4 мая 2023 года складские помещения в Челябинске подорожали на 30 тысяч 138 рублей за квадратный метр, следует из динамики цен на сайте Restate. Рост цен на рынке коммерческой недвижимости складским помещениям обеспечил повышенный спрос.
С ноября 2022 года в городе бизнесмены начали активно скупать складские помещения, связанные с производством металла. Это было связано с импортозамещением и с началом действия выгодных ипотечных программ, поддерживающих производство.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.