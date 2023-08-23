23 августа 2023

Силовики провели обыск у одного из богатейших депутатов Думы ХМАО. Инсайд

ФСБ и СКР заподозрили депутата думы ХМАО Пыталева в финансовых махинациях
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики, обыск. Москва, фсб, силовики, обыск
Омский бизнес Пыталева проверяет ФСБ Фото:

В Нефтеюганске Федеральная служба безопасности и Следственный комитет провели обыски в офисе у одного из самых богатых депутатов думы ХМАО Степана Пыталева. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах округа.

«ФСБ и СК устроили обыски в офисе Пыталева. Силовики проверяют его омский бизнес — регионального оператора по вывозу мусора „ЭКОС“», — поделился инсайдер.

По данным другого источника агентства, следственные мероприятия проходили 23 августа. «Пыталева заподозрили в уклонении от уплаты налогов и финансовых махинациях. Обыск и выемка документов шли вчера до 11 вечера, и все это время у дверей офиса стоял микроавтобус с омскими номерами», — отмечает инсайдер.

Доходы Пыталева за 2021 год составили 400 млн рублей. Его телефон оказался вне зоны действия сети. В пресс-службе управления СКР по ХМАО не ответили на вопросы корреспондента агентства по существу, уточнив, что информация обо всех актуальных уголовных делах размещена на сайте ведомства. В пресс-службу РУФСБ по Тюменской области направлен запрос, ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что двоюродного брата Пыталева — депутата вице-спикера городской думы Нефтеюганска Александра Никитина. Его заподозрили в незаконном предпринимательстве после банкротства.

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В Нефтеюганске Федеральная служба безопасности и Следственный комитет провели обыски в офисе у одного из самых богатых депутатов думы ХМАО Степана Пыталева. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах округа. «ФСБ и СК устроили обыски в офисе Пыталева. Силовики проверяют его омский бизнес — регионального оператора по вывозу мусора „ЭКОС“», — поделился инсайдер. По данным другого источника агентства, следственные мероприятия проходили 23 августа. «Пыталева заподозрили в уклонении от уплаты налогов и финансовых махинациях. Обыск и выемка документов шли вчера до 11 вечера, и все это время у дверей офиса стоял микроавтобус с омскими номерами», — отмечает инсайдер. Доходы Пыталева за 2021 год составили 400 млн рублей. Его телефон оказался вне зоны действия сети. В пресс-службе управления СКР по ХМАО не ответили на вопросы корреспондента агентства по существу, уточнив, что информация обо всех актуальных уголовных делах размещена на сайте ведомства. В пресс-службу РУФСБ по Тюменской области направлен запрос, ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что двоюродного брата Пыталева — депутата вице-спикера городской думы Нефтеюганска Александра Никитина. Его заподозрили в незаконном предпринимательстве после банкротства.
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