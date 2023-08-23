ФСБ и СКР заподозрили депутата думы ХМАО Пыталева в финансовых махинациях

Омский бизнес Пыталева проверяет ФСБ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Нефтеюганске Федеральная служба безопасности и Следственный комитет провели обыски в офисе у одного из самых богатых депутатов думы ХМАО Степана Пыталева. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах округа.

«ФСБ и СК устроили обыски в офисе Пыталева. Силовики проверяют его омский бизнес — регионального оператора по вывозу мусора „ЭКОС“», — поделился инсайдер.

По данным другого источника агентства, следственные мероприятия проходили 23 августа. «Пыталева заподозрили в уклонении от уплаты налогов и финансовых махинациях. Обыск и выемка документов шли вчера до 11 вечера, и все это время у дверей офиса стоял микроавтобус с омскими номерами», — отмечает инсайдер.

Доходы Пыталева за 2021 год составили 400 млн рублей. Его телефон оказался вне зоны действия сети. В пресс-службе управления СКР по ХМАО не ответили на вопросы корреспондента агентства по существу, уточнив, что информация обо всех актуальных уголовных делах размещена на сайте ведомства. В пресс-службу РУФСБ по Тюменской области направлен запрос, ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что двоюродного брата Пыталева — депутата вице-спикера городской думы Нефтеюганска Александра Никитина. Его заподозрили в незаконном предпринимательстве после банкротства.