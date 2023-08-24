Стал известен возможный срок для мигранта, избившего девушку в Подмосковье

Mash: мигранту, избившему девушку в Подмосковье, грозит до шести лет свободы

24 августа 2023 в 12:07 Размер текста - 17 +

В отношении Шахзода Джурабоева возбуждено дело по 282-й статье Фото: Анна Майорова © URA.RU Мигранту Шахзоду Джурабоеву, избившему девушку в коротких шортах в Подмосковье, грозит до шести лет лишения свободы. СК по Московской области завел дело по 282-й статье. «До шести лет колонии грозит 20-летнему Шахзоду Джурабоеву, который избил девушку за короткие шорты в подмосковном Нахабине», — передает telegram-канал Mash. Дело заведено по статье о возбуждении ненависти и вражды с применением силы. Его также отдельно обвиняют в причинении побоев и хулиганстве. Сам мигрант объяснил избиение девушки тем, что якобы «избавляет ее от греха». После избиения у девушки были повреждены верхняя и нижняя губа.

Мигранту Шахзоду Джурабоеву, избившему девушку в коротких шортах в Подмосковье, грозит до шести лет лишения свободы. СК по Московской области завел дело по 282-й статье. «До шести лет колонии грозит 20-летнему Шахзоду Джурабоеву, который избил девушку за короткие шорты в подмосковном Нахабине», — передает telegram-канал Mash. Дело заведено по статье о возбуждении ненависти и вражды с применением силы. Его также отдельно обвиняют в причинении побоев и хулиганстве. Сам мигрант объяснил избиение девушки тем, что якобы «избавляет ее от греха». После избиения у девушки были повреждены верхняя и нижняя губа.