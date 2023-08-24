Стал известен возможный срок для мигранта, избившего девушку в Подмосковье

В отношении Шахзода Джурабоева возбуждено дело по 282-й статье
Мигранту Шахзоду Джурабоеву, избившему девушку в коротких шортах в Подмосковье, грозит до шести лет лишения свободы. СК по Московской области завел дело по 282-й статье.
«До шести лет колонии грозит 20-летнему Шахзоду Джурабоеву, который избил девушку за короткие шорты в подмосковном Нахабине», — передает telegram-канал Mash. Дело заведено по статье о возбуждении ненависти и вражды с применением силы. Его также отдельно обвиняют в причинении побоев и хулиганстве.
Сам мигрант объяснил избиение девушки тем, что якобы «избавляет ее от греха». После избиения у девушки были повреждены верхняя и нижняя губа.
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