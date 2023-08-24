Стал известен возможный срок для мигранта, избившего девушку в Подмосковье

Mash: мигранту, избившему девушку в Подмосковье, грозит до шести лет свободы
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Протесты мигрантов в поселке Кольцово. Екатеринбург, умвд, полицейская машина, полиция, полицейский
В отношении Шахзода Джурабоева возбуждено дело по 282-й статье Фото:

Мигранту Шахзоду Джурабоеву, избившему девушку в коротких шортах в Подмосковье, грозит до шести лет лишения свободы. СК по Московской области завел дело по 282-й статье.

«До шести лет колонии грозит 20-летнему Шахзоду Джурабоеву, который избил девушку за короткие шорты в подмосковном Нахабине», — передает telegram-канал Mash. Дело заведено по статье о возбуждении ненависти и вражды с применением силы. Его также отдельно обвиняют в причинении побоев и хулиганстве.

Сам мигрант объяснил избиение девушки тем, что якобы «избавляет ее от греха». После избиения у девушки были повреждены верхняя и нижняя губа.

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Мигранту Шахзоду Джурабоеву, избившему девушку в коротких шортах в Подмосковье, грозит до шести лет лишения свободы. СК по Московской области завел дело по 282-й статье. «До шести лет колонии грозит 20-летнему Шахзоду Джурабоеву, который избил девушку за короткие шорты в подмосковном Нахабине», — передает telegram-канал Mash. Дело заведено по статье о возбуждении ненависти и вражды с применением силы. Его также отдельно обвиняют в причинении побоев и хулиганстве. Сам мигрант объяснил избиение девушки тем, что якобы «избавляет ее от греха». После избиения у девушки были повреждены верхняя и нижняя губа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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