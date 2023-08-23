Мигрант из Подмосковья, побивший девушку в шортах: я спасал ее от греха

23 августа 2023 в 20:25 Размер текста - 17 +

Мигрант Шахзод Джурабоев признал вину по избиению девушки в Москве Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Мигрант Шахзод Джурабоев, ударяя спортсменку Фаину за якобы короткие шорты, спасал ее от греха. Об этом сообщил сам мужчина в ходе допроса. «Я спасал ее от греха», — заявил Джурабоев, отвечая на вопрос сотрудника полиции, с какой целью он совершил удар по девушке. Мигрант во время допроса признал вину. Видео опубликовано в telegram-канале Zvezdanews. Ранее сообщалось, что в подмосковном Нахабино был задержан 20-летний мигрант Шахзод Джурабоев, ударивший девушку Фаину за «слишком короткие шорты». Мужчина резко схватил бежавшую мимо спортсменку за руку и со словами «Ты что так выглядишь?» совершил удар по ее лицу. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, член Общественной палаты Владимир Легойда заявил, что в страну нужно пускать только тех работников, которые неукоснительно соблюдают требования к знанию русского языка, передает РАПСИ.

Мигрант Шахзод Джурабоев, ударяя спортсменку Фаину за якобы короткие шорты, спасал ее от греха. Об этом сообщил сам мужчина в ходе допроса. «Я спасал ее от греха», — заявил Джурабоев, отвечая на вопрос сотрудника полиции, с какой целью он совершил удар по девушке. Мигрант во время допроса признал вину. Видео опубликовано в telegram-канале Zvezdanews. Ранее сообщалось, что в подмосковном Нахабино был задержан 20-летний мигрант Шахзод Джурабоев, ударивший девушку Фаину за «слишком короткие шорты». Мужчина резко схватил бежавшую мимо спортсменку за руку и со словами «Ты что так выглядишь?» совершил удар по ее лицу. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, член Общественной палаты Владимир Легойда заявил, что в страну нужно пускать только тех работников, которые неукоснительно соблюдают требования к знанию русского языка, передает РАПСИ.