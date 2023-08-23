Пермский силач, получивший тяжелую травму, продолжит спортивную карьеру

24 августа 2023 в 12:22 Размер текста - 17 +

Спортсмена перевели в общую палату Фото: Анна Майорова © URA.RU Пермский тяжелоатлет Борис Харламов пошел на поправку после несчастного случая. Мастер спорта уронил на себя бревно весом 110 килограмм, из-за чего потерял 80% крови. Сейчас спортсмена перевели в отделение травматологии. Отец тяжелоатлета не исключает, что он сможет продолжить спортивную карьеру. «Бориса перевели в общую палату, отменили практически все лекарства. Его организм полностью работает, он потихоньку ест любую пищу. Он молодой, на нем все заживает быстро. Не исключено, что Борис после тщательной реабилитации может вернуться в большой спорт», — пишет perm.aif.ru со ссылкой на отца тяжелоатлета Сергея Харламова. На выздоровление спортсмена повлияло несколько факторов. Один из них — быстрая и слаженная работа хирургов. Также в банке крови было необходимое количество крови второй группы. Все это помогло спасти Борису жизнь, отмечает Сергей Харламов. Ранее URA.RU рассказало, что Борис Харламов потерял контроль над лонг-лифтом. Тот упал на живот спортсмена и повредил тонкий кишечник.

Пермский тяжелоатлет Борис Харламов пошел на поправку после несчастного случая. Мастер спорта уронил на себя бревно весом 110 килограмм, из-за чего потерял 80% крови. Сейчас спортсмена перевели в отделение травматологии. Отец тяжелоатлета не исключает, что он сможет продолжить спортивную карьеру. «Бориса перевели в общую палату, отменили практически все лекарства. Его организм полностью работает, он потихоньку ест любую пищу. Он молодой, на нем все заживает быстро. Не исключено, что Борис после тщательной реабилитации может вернуться в большой спорт», — пишет perm.aif.ru со ссылкой на отца тяжелоатлета Сергея Харламова. На выздоровление спортсмена повлияло несколько факторов. Один из них — быстрая и слаженная работа хирургов. Также в банке крови было необходимое количество крови второй группы. Все это помогло спасти Борису жизнь, отмечает Сергей Харламов. Ранее URA.RU рассказало, что Борис Харламов потерял контроль над лонг-лифтом. Тот упал на живот спортсмена и повредил тонкий кишечник.