23 августа 2023

Как работает пермский фитнес-клуб, где набирали бойцов ЧВК «Вагнер». Видео

Пермский фитнес-клуб, где набирали бойцов ЧВК «Вагнер», работает в обычном режиме
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, бц резиденция, фитнесс клуб ангел, офис чвк вагнер пермь, улица гайдара 8 б
Фитнесс-клуб, где проходил отбор в ЧВК «Вагнер», работает на Гайдара, 8Б Фото:

В Перми фитнес-центр «Ангел» на Гайдара, 8Б, где этим летом открылась точка отбора в ЧВК «Вагнер», работает в обычном режиме. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, побывавший в спортцентре.

«Фитнес-центр открыт, несколько человек занимаются. Но встретить здесь кого-то из ЧВК „Вагнер“ не удалось. Также здесь не наблюдается какого-то стихийного мемориала в связи с авиакатастрофой в Тверской области. администратор спортцентра пояснила, что они работают в обычном режиме», — сообщает корреспондент URA.RU. Ранее URA.RU рассказывало, что в фитнес-центре можно сдать нормативы по физподготовке, заполнить анкету и пройти отбор на службу в ЧВК «Вагнер».

23 августа в Тверской области разбился бизнес-джет, в котором находился глава указанной частной военной компании Евгений Пригожин. Вместе с ним в самолете были и другие сотрудники компании, в частности, командир ЧВК Дмитрий Уткин. По предварительной информации, находившиеся на борту воздушного судна семь пассажиров и трое членов экипажа, погибли.

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В Перми фитнес-центр «Ангел» на Гайдара, 8Б, где этим летом открылась точка отбора в ЧВК «Вагнер», работает в обычном режиме. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, побывавший в спортцентре. «Фитнес-центр открыт, несколько человек занимаются. Но встретить здесь кого-то из ЧВК „Вагнер“ не удалось. Также здесь не наблюдается какого-то стихийного мемориала в связи с авиакатастрофой в Тверской области. администратор спортцентра пояснила, что они работают в обычном режиме», — сообщает корреспондент URA.RU. Ранее URA.RU рассказывало, что в фитнес-центре можно сдать нормативы по физподготовке, заполнить анкету и пройти отбор на службу в ЧВК «Вагнер». 23 августа в Тверской области разбился бизнес-джет, в котором находился глава указанной частной военной компании Евгений Пригожин. Вместе с ним в самолете были и другие сотрудники компании, в частности, командир ЧВК Дмитрий Уткин. По предварительной информации, находившиеся на борту воздушного судна семь пассажиров и трое членов экипажа, погибли.
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