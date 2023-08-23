Как работает пермский фитнес-клуб, где набирали бойцов ЧВК «Вагнер». Видео

Пермский фитнес-клуб, где набирали бойцов ЧВК «Вагнер», работает в обычном режиме

24 августа 2023 в 13:11 Размер текста - 17 +

Фитнесс-клуб, где проходил отбор в ЧВК «Вагнер», работает на Гайдара, 8Б Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми фитнес-центр «Ангел» на Гайдара, 8Б, где этим летом открылась точка отбора в ЧВК «Вагнер», работает в обычном режиме. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, побывавший в спортцентре. «Фитнес-центр открыт, несколько человек занимаются. Но встретить здесь кого-то из ЧВК „Вагнер“ не удалось. Также здесь не наблюдается какого-то стихийного мемориала в связи с авиакатастрофой в Тверской области. администратор спортцентра пояснила, что они работают в обычном режиме», — сообщает корреспондент URA.RU. Ранее URA.RU рассказывало, что в фитнес-центре можно сдать нормативы по физподготовке, заполнить анкету и пройти отбор на службу в ЧВК «Вагнер». 23 августа в Тверской области разбился бизнес-джет, в котором находился глава указанной частной военной компании Евгений Пригожин. Вместе с ним в самолете были и другие сотрудники компании, в частности, командир ЧВК Дмитрий Уткин. По предварительной информации, находившиеся на борту воздушного судна семь пассажиров и трое членов экипажа, погибли.

В Перми фитнес-центр «Ангел» на Гайдара, 8Б, где этим летом открылась точка отбора в ЧВК «Вагнер», работает в обычном режиме. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, побывавший в спортцентре. «Фитнес-центр открыт, несколько человек занимаются. Но встретить здесь кого-то из ЧВК „Вагнер“ не удалось. Также здесь не наблюдается какого-то стихийного мемориала в связи с авиакатастрофой в Тверской области. администратор спортцентра пояснила, что они работают в обычном режиме», — сообщает корреспондент URA.RU. Ранее URA.RU рассказывало, что в фитнес-центре можно сдать нормативы по физподготовке, заполнить анкету и пройти отбор на службу в ЧВК «Вагнер». 23 августа в Тверской области разбился бизнес-джет, в котором находился глава указанной частной военной компании Евгений Пригожин. Вместе с ним в самолете были и другие сотрудники компании, в частности, командир ЧВК Дмитрий Уткин. По предварительной информации, находившиеся на борту воздушного судна семь пассажиров и трое членов экипажа, погибли.