Пермским компаниям раздали деньги на перевозку товаров за рубеж

Пермские компании-экспортеры получили из регионального бюджета 18 млн рублей

24 августа 2023 в 13:01 Размер текста - 17 +

Затраты на перевозку пермским экспортерам компенсирует бюджет Фото: Анна Майорова © URA.RU Пермские компании, которые продают свою продукцию в другие страны, получили из регионального бюджета 18 млн рублей. Это компенсация затрат на транспортировку товаров за рубеж. Решение было принято на заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата под председательством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. «В 2023 году было подано 35 заявок на общую сумму компенсации 18 млн рублей из 30 млн рублей возможных», — сообщается на сайте губернатора и правительства Прикамья. Впервые в этом году власти проведут дополнительный отбор. Поэтому у компаний-экспортеров еще есть шанс на получение денег. Информация о конкурсе появится на официальных ресурсах регионального минэкономразвития. Правительство Пермского края компенсирует экспортерам затраты на транспортировку товаров за рубеж уже четыре года. По словам заместителя министра экономического развития и инвестиций региона Владимира Верюжского, компаниям всестороннюю финансовую и нефинансовую помощь также готовы оказывать Российский экспортный центр и региональный Центр поддержки экспорта. В 2023 году ЦПЭ уже оказал поддержку 251 субъекту МСП, при этом 34 компании заключили экспортные контракты. Ранее URA.RU рассказывало, что Пермский край стал лидером среди регионов Приволжского федерального округа по итогам правительственной премии «Экспортер года». Пермские предприятия получили в конкурсе 18 призовых мест. Губернатор Дмитрий Махонин сообщал, что по итогам 2022 года объем экспорта предприятий Пермского края увеличился на 30%, до 10 млрд долларов». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермские компании, которые продают свою продукцию в другие страны, получили из регионального бюджета 18 млн рублей. Это компенсация затрат на транспортировку товаров за рубеж. Решение было принято на заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата под председательством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. «В 2023 году было подано 35 заявок на общую сумму компенсации 18 млн рублей из 30 млн рублей возможных», — сообщается на сайте губернатора и правительства Прикамья. Впервые в этом году власти проведут дополнительный отбор. Поэтому у компаний-экспортеров еще есть шанс на получение денег. Информация о конкурсе появится на официальных ресурсах регионального минэкономразвития. Правительство Пермского края компенсирует экспортерам затраты на транспортировку товаров за рубеж уже четыре года. По словам заместителя министра экономического развития и инвестиций региона Владимира Верюжского, компаниям всестороннюю финансовую и нефинансовую помощь также готовы оказывать Российский экспортный центр и региональный Центр поддержки экспорта. В 2023 году ЦПЭ уже оказал поддержку 251 субъекту МСП, при этом 34 компании заключили экспортные контракты. Ранее URA.RU рассказывало, что Пермский край стал лидером среди регионов Приволжского федерального округа по итогам правительственной премии «Экспортер года». Пермские предприятия получили в конкурсе 18 призовых мест. Губернатор Дмитрий Махонин сообщал, что по итогам 2022 года объем экспорта предприятий Пермского края увеличился на 30%, до 10 млрд долларов».