В Челябинскую область завезли 60 тонн заменителя молока, опасного для пищи

В Челябинскую область с предприятия Брянской области завезли 60 тонн заменителя обезжиренного молока опасного для употребления. Для утилизации партия направлена обратно, сообщили URA.RU в Россельхознадзоре по Челябинской и Курганской областям.
«На предприятие в Челябинскую область заменитель обезжиренного молока был завезен с брянского предприятия. В партии обнаружено значительное превышение допустимой концентрации нитратов. Заменитель отправлен обратно на утилизацию», — уточнили в ведомстве.
Транспортировку проводят под контролем Россельхознадзора. Груз уже был задержан из-за нарушений прослеживаемости по документам. При этом пока вагон ехал до Челябинской области на заменитель просочилась декларация о соответствии.
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