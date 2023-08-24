В Челябинскую область завезли 60 тонн заменителя молока, опасного для пищи

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Рейд Россельхознадзора в китайские теплицы ООО Дружба Режевского района Свердловской области. Село Останино, россельхознадзор, сельское хозяйство
Надзорное ведомство контролирует обратную транспортировку партии Фото:

В Челябинскую область с предприятия Брянской области завезли 60 тонн заменителя обезжиренного молока опасного для употребления. Для утилизации партия направлена обратно, сообщили URA.RU в Россельхознадзоре по Челябинской и Курганской областям.

«На предприятие в Челябинскую область заменитель обезжиренного молока был завезен с брянского предприятия. В партии обнаружено значительное превышение допустимой концентрации нитратов. Заменитель отправлен обратно на утилизацию», — уточнили в ведомстве.

Транспортировку проводят под контролем Россельхознадзора. Груз уже был задержан из-за нарушений прослеживаемости по документам. При этом пока вагон ехал до Челябинской области на заменитель просочилась декларация о соответствии.

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В Челябинскую область с предприятия Брянской области завезли 60 тонн заменителя обезжиренного молока опасного для употребления. Для утилизации партия направлена обратно, сообщили URA.RU в Россельхознадзоре по Челябинской и Курганской областям. «На предприятие в Челябинскую область заменитель обезжиренного молока был завезен с брянского предприятия. В партии обнаружено значительное превышение допустимой концентрации нитратов. Заменитель отправлен обратно на утилизацию», — уточнили в ведомстве. Транспортировку проводят под контролем Россельхознадзора. Груз уже был задержан из-за нарушений прослеживаемости по документам. При этом пока вагон ехал до Челябинской области на заменитель просочилась декларация о соответствии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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