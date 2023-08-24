В Челябинскую область завезли 60 тонн заменителя молока, опасного для пищи

Надзорное ведомство контролирует обратную транспортировку партии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинскую область с предприятия Брянской области завезли 60 тонн заменителя обезжиренного молока опасного для употребления. Для утилизации партия направлена обратно, сообщили URA.RU в Россельхознадзоре по Челябинской и Курганской областям.

«На предприятие в Челябинскую область заменитель обезжиренного молока был завезен с брянского предприятия. В партии обнаружено значительное превышение допустимой концентрации нитратов. Заменитель отправлен обратно на утилизацию», — уточнили в ведомстве.

Транспортировку проводят под контролем Россельхознадзора. Груз уже был задержан из-за нарушений прослеживаемости по документам. При этом пока вагон ехал до Челябинской области на заменитель просочилась декларация о соответствии.