Новый директор филиала Пушкинского музея в Екатеринбурге впервые вышла на публику

24 августа 2023 в 19:17 Размер текста - 17 +

Анна Акимова впервые пообщалась с журналистами на презентации новой выставки Фото: Московец Илья © URA.RU Анна Акимова впервые предстала перед журналистами после того, как ее назначили директором Уральского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина (бывший ГЦСИ) в Екатеринбурге. Она пришла на смену Кристины Горлановой, которая громко ушла со своего поста вместе с большей частью команды музея в начале июля. «Сегодня я здесь впервые выступаю как директор филиала. Не буду скрывать, что мы сейчас оказались в ситуации трансформации, переходного этапа. Команда оказалась перед большим вызовом», — заявила Акимова во время встречи с журналистами в стенах музея. Она выразила восхищение командой, которая уже приступила к новому проекту. «Несмотря на то, что мы оказались в ситуации турбулентности, этот этап с успехом пройдем», — считает новая глава уральского филиала. Ранее стало известно, что Анна Акимова стала новой заведующей Уральского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина. Ее назначили после того, как свой пост вместе с командой покинула Кристина Горланова. Подчиненные заявили, что решили массово уволиться, потому что оказались несогласны с кадровой политикой музея, который находится в Москве. По их словам, Горланову уволили без объяснения причин, по другой версии — в музее были замечены либеральные настроения, которые поддерживало руководство.

Анна Акимова впервые предстала перед журналистами после того, как ее назначили директором Уральского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина (бывший ГЦСИ) в Екатеринбурге. Она пришла на смену Кристины Горлановой, которая громко ушла со своего поста вместе с большей частью команды музея в начале июля. «Сегодня я здесь впервые выступаю как директор филиала. Не буду скрывать, что мы сейчас оказались в ситуации трансформации, переходного этапа. Команда оказалась перед большим вызовом», — заявила Акимова во время встречи с журналистами в стенах музея. Она выразила восхищение командой, которая уже приступила к новому проекту. «Несмотря на то, что мы оказались в ситуации турбулентности, этот этап с успехом пройдем», — считает новая глава уральского филиала. Ранее стало известно, что Анна Акимова стала новой заведующей Уральского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина. Ее назначили после того, как свой пост вместе с командой покинула Кристина Горланова. Подчиненные заявили, что решили массово уволиться, потому что оказались несогласны с кадровой политикой музея, который находится в Москве. По их словам, Горланову уволили без объяснения причин, по другой версии — в музее были замечены либеральные настроения, которые поддерживало руководство.