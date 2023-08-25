Курганский автоподставщик не смог обмануть челябинских страховщиков

Водитель из Курганской области не смог добиться дополнительной выплаты после ДТП в Челябинске. Страховая компания доказала, что владелец автомобиля инсценировал аварию, а повреждения машина получил ранее. Эта информация опубликована на сайте Сафакулевского районного суда.
«Страховая компания обратилась в суд. <…> Согласно выводам специалистов, заявленные повреждения на автомобиле не могли быть получены в указанном ДТП, налицо — автоподстава.<…> Суд согласился с заявителем», — указано в решении.
В аварию с участием трех машина неработающий 25-летний житель Курганской области попал летом 2021 года. Челябинские страховщики выплатили ему 400 тысяч рублей. Мужчина потребовал еще 374 тысячи, но получил отказ, после чего обратился к финуполномоченному, который обязал страховую компенсировать весь ущерб.
В суде истцам удалось отметить это решение и доказать, что курганский водитель подстроил ДТП. Повреждения автомобиль получил на том же самом месте двумя неделями ранее. Также эксперты выяснили, что пробег у машины скручен, а транспортное средство было продано в Казахстан через два месяца после аварии.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.