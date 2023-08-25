Курганский автоподставщик не смог обмануть челябинских страховщиков

Курганец инсценировал аварию в Челябинске и потребовал выплаты от страховщиков
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Курганский мошенник попал в ДТП в Челябинске Фото:

Водитель из Курганской области не смог добиться дополнительной выплаты после ДТП в Челябинске. Страховая компания доказала, что владелец автомобиля инсценировал аварию, а повреждения машина получил ранее. Эта информация опубликована на сайте Сафакулевского районного суда.

«Страховая компания обратилась в суд. <…> Согласно выводам специалистов, заявленные повреждения на автомобиле не могли быть получены в указанном ДТП, налицо — автоподстава.<…> Суд согласился с заявителем», — указано в решении.

В аварию с участием трех машина неработающий 25-летний житель Курганской области попал летом 2021 года. Челябинские страховщики выплатили ему 400 тысяч рублей. Мужчина потребовал еще 374 тысячи, но получил отказ, после чего обратился к финуполномоченному, который обязал страховую компенсировать весь ущерб.

В суде истцам удалось отметить это решение и доказать, что курганский водитель подстроил ДТП. Повреждения автомобиль получил на том же самом месте двумя неделями ранее. Также эксперты выяснили, что пробег у машины скручен, а транспортное средство было продано в Казахстан через два месяца после аварии.

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Водитель из Курганской области не смог добиться дополнительной выплаты после ДТП в Челябинске. Страховая компания доказала, что владелец автомобиля инсценировал аварию, а повреждения машина получил ранее. Эта информация опубликована на сайте Сафакулевского районного суда. «Страховая компания обратилась в суд. <…> Согласно выводам специалистов, заявленные повреждения на автомобиле не могли быть получены в указанном ДТП, налицо — автоподстава.<…> Суд согласился с заявителем», — указано в решении. В аварию с участием трех машина неработающий 25-летний житель Курганской области попал летом 2021 года. Челябинские страховщики выплатили ему 400 тысяч рублей. Мужчина потребовал еще 374 тысячи, но получил отказ, после чего обратился к финуполномоченному, который обязал страховую компенсировать весь ущерб. В суде истцам удалось отметить это решение и доказать, что курганский водитель подстроил ДТП. Повреждения автомобиль получил на том же самом месте двумя неделями ранее. Также эксперты выяснили, что пробег у машины скручен, а транспортное средство было продано в Казахстан через два месяца после аварии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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