Курганский автоподставщик не смог обмануть челябинских страховщиков

Курганец инсценировал аварию в Челябинске и потребовал выплаты от страховщиков

25 августа 2023 в 07:23 Размер текста - 17 +

Курганский мошенник попал в ДТП в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Водитель из Курганской области не смог добиться дополнительной выплаты после ДТП в Челябинске. Страховая компания доказала, что владелец автомобиля инсценировал аварию, а повреждения машина получил ранее. Эта информация опубликована на сайте Сафакулевского районного суда. «Страховая компания обратилась в суд. <…> Согласно выводам специалистов, заявленные повреждения на автомобиле не могли быть получены в указанном ДТП, налицо — автоподстава.<…> Суд согласился с заявителем», — указано в решении. В аварию с участием трех машина неработающий 25-летний житель Курганской области попал летом 2021 года. Челябинские страховщики выплатили ему 400 тысяч рублей. Мужчина потребовал еще 374 тысячи, но получил отказ, после чего обратился к финуполномоченному, который обязал страховую компенсировать весь ущерб. В суде истцам удалось отметить это решение и доказать, что курганский водитель подстроил ДТП. Повреждения автомобиль получил на том же самом месте двумя неделями ранее. Также эксперты выяснили, что пробег у машины скручен, а транспортное средство было продано в Казахстан через два месяца после аварии.

Водитель из Курганской области не смог добиться дополнительной выплаты после ДТП в Челябинске. Страховая компания доказала, что владелец автомобиля инсценировал аварию, а повреждения машина получил ранее. Эта информация опубликована на сайте Сафакулевского районного суда. «Страховая компания обратилась в суд. <…> Согласно выводам специалистов, заявленные повреждения на автомобиле не могли быть получены в указанном ДТП, налицо — автоподстава.<…> Суд согласился с заявителем», — указано в решении. В аварию с участием трех машина неработающий 25-летний житель Курганской области попал летом 2021 года. Челябинские страховщики выплатили ему 400 тысяч рублей. Мужчина потребовал еще 374 тысячи, но получил отказ, после чего обратился к финуполномоченному, который обязал страховую компенсировать весь ущерб. В суде истцам удалось отметить это решение и доказать, что курганский водитель подстроил ДТП. Повреждения автомобиль получил на том же самом месте двумя неделями ранее. Также эксперты выяснили, что пробег у машины скручен, а транспортное средство было продано в Казахстан через два месяца после аварии.