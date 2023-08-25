Пропавшую челябинскую школьницу нашли мертвой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Взрыв бытового газа в доме № 164 на проспекте Карла Маркса. Часть 3. Магнитогорск, следственный комитет
СК проводит проверку Фото:

В Челябинске девочку-подростка, которая пропала почти два месяца назад, нашли мертвой. Сообщение об этом появилось на официальной странице поискового отряда «ЛизаАлерт» региона. В пресс-службе СУ СКР по региону URA.RU сообщили, что проводится проверка.

«Найдена. Погибла», — сообщается в паблике «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в соцсети «ВКонтакте».

По данным URA.RU, тело девушки найдено в Челябинске. 16-летняя девочка-подросток уехала в областной центр из Златоуста 29 июня.

«По факту гибели подростка проводится проверка. Данные, указывающих на криминальный характер смерти, отсутствуют», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске девочку-подростка, которая пропала почти два месяца назад, нашли мертвой. Сообщение об этом появилось на официальной странице поискового отряда «ЛизаАлерт» региона. В пресс-службе СУ СКР по региону URA.RU сообщили, что проводится проверка. «Найдена. Погибла», — сообщается в паблике «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в соцсети «ВКонтакте». По данным URA.RU, тело девушки найдено в Челябинске. 16-летняя девочка-подросток уехала в областной центр из Златоуста 29 июня. «По факту гибели подростка проводится проверка. Данные, указывающих на криминальный характер смерти, отсутствуют», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...