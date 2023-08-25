Пропавшую челябинскую школьницу нашли мертвой

СК проводит проверку Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске девочку-подростка, которая пропала почти два месяца назад, нашли мертвой. Сообщение об этом появилось на официальной странице поискового отряда «ЛизаАлерт» региона. В пресс-службе СУ СКР по региону URA.RU сообщили, что проводится проверка.

«Найдена. Погибла», — сообщается в паблике «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в соцсети «ВКонтакте».

По данным URA.RU, тело девушки найдено в Челябинске. 16-летняя девочка-подросток уехала в областной центр из Златоуста 29 июня.

«По факту гибели подростка проводится проверка. Данные, указывающих на криминальный характер смерти, отсутствуют», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.