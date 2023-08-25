Лукашенко: Путин предупреждал Пригожина о готовящемся покушении

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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, лукашенко александр
Александр Лукашенко отметил, что Евгений Пригожин знал о готовящемся покушении Фото:
новость из сюжета
В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

Президент России Владимир Путин предупреждал основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о покушении. Об этом рассказал Александр Лукашенко во время общения с журналистами.

«Последний раз, когда мы летали в Эмираты, ко мне поступила очень серьезная информация от источников, глубже которых не бывает, о покушении на Евгения Пригожина. <…> [После этого Пригожин] подтвердил, что Путин предупреждал его о готовящемся покушении», — передает telegram-канал издания «Белта» слова Александра Лукашенко. Белорусский лидер рассказал историю, которая произошла во время его визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Самолет основателя ЧВК «Вагнер» разбился 23 августа в Тверской области. По сообщению Росавиации, среди пассажиров был Пригожин и лидер военной компании Дмитрий Уткин. На данный момент тела погибших еще не опознаны. Рядом с местом крушения самолета был найден телефон Пригожина. После авиакатастрофы началось расследование.

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Президент России Владимир Путин предупреждал основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о покушении. Об этом рассказал Александр Лукашенко во время общения с журналистами. «Последний раз, когда мы летали в Эмираты, ко мне поступила очень серьезная информация от источников, глубже которых не бывает, о покушении на Евгения Пригожина. <…> [После этого Пригожин] подтвердил, что Путин предупреждал его о готовящемся покушении», — передает telegram-канал издания «Белта» слова Александра Лукашенко. Белорусский лидер рассказал историю, которая произошла во время его визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Самолет основателя ЧВК «Вагнер» разбился 23 августа в Тверской области. По сообщению Росавиации, среди пассажиров был Пригожин и лидер военной компании Дмитрий Уткин. На данный момент тела погибших еще не опознаны. Рядом с местом крушения самолета был найден телефон Пригожина. После авиакатастрофы началось расследование.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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