В МИД РФ ответили на слова Байдена о падении самолета Пригожина

МИД РФ: слова Байдена о крушении самолета Пригожина — пренебрежение дипломатией
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Президент США. stock, stock, Джо Байден
О таких трагических событиях рассуждать не президенту США (на фото), заявил Сергей Рябков Фото:
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В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

Слова президента США Джо Байдена об авиакатастрофе самолета главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина являются пренебрежением к дипломатическим методам. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Я думаю, что рассуждения официальных лиц Вашингтона о происходящем у нас — это отражение общего пренебрежения дипломатическими методами в вопиющей мере», — сказал Рябков на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, его слова передает ТАСС. Он добавил, что о таких трагических событиях рассуждать не президенту США.

Авиакатастрофа с бизнес-джетом Пригожина произошла 23 августа. В МЧС сообщили о 10 погибших. Байден заявил, что его не удивили сообщения о том, что бизнесмен мог погибнуть в авиакатастрофе. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших, сообщает «Царьград».

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Слова президента США Джо Байдена об авиакатастрофе самолета главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина являются пренебрежением к дипломатическим методам. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Я думаю, что рассуждения официальных лиц Вашингтона о происходящем у нас — это отражение общего пренебрежения дипломатическими методами в вопиющей мере», — сказал Рябков на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, его слова передает ТАСС. Он добавил, что о таких трагических событиях рассуждать не президенту США. Авиакатастрофа с бизнес-джетом Пригожина произошла 23 августа. В МЧС сообщили о 10 погибших. Байден заявил, что его не удивили сообщения о том, что бизнесмен мог погибнуть в авиакатастрофе. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших, сообщает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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