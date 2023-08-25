В МИД РФ ответили на слова Байдена о падении самолета Пригожина

Слова президента США Джо Байдена об авиакатастрофе самолета главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина являются пренебрежением к дипломатическим методам. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Я думаю, что рассуждения официальных лиц Вашингтона о происходящем у нас — это отражение общего пренебрежения дипломатическими методами в вопиющей мере», — сказал Рябков на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, его слова передает ТАСС. Он добавил, что о таких трагических событиях рассуждать не президенту США.
Авиакатастрофа с бизнес-джетом Пригожина произошла 23 августа. В МЧС сообщили о 10 погибших. Байден заявил, что его не удивили сообщения о том, что бизнесмен мог погибнуть в авиакатастрофе. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших, сообщает «Царьград».
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