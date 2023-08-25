Суд взыскал с челябинского оборонного завода более 10 миллионов рублей

26 августа 2023 в 17:12 Размер текста - 17 +

Судебная тяжба касалась срыва поставок продукции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Суд взыскал 10,8 млн рублей с челябинского оборонного завода «Полет», который сорвал поставку продукции заказчику. Информация об этом содержится на сайте Арбитражного суда Челябинской области. «ООО „Торговый дом ‚Альфаинжиниринг‘“ обратилось в суд с исковым заявлением к АО „Челябинский радиозавод ‚Полет‘“. […] Потребовало взыскать задолженность в размере 10,8 млн рублей», — говорится в документах суда. Договор о поставке продукции был заключен осенью 2022 года. Товар должен был поступить заказчику до марта 2023 года, однако этого не произошло. В мае заказчик подал в суд. Юристы «Полета» обязательства в суде отрицать не стали. Договор с «Альфаинжинирингом» был заключен при прежнем руководстве «Полета». В апреле предприятие возглавил Дмитрий Довженко. URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам судебного разбирательства. «Альфаинжиниринг» оставил запрос без ответа. В пресс-службе «Полета» процесс оставили без комментариев.

Суд взыскал 10,8 млн рублей с челябинского оборонного завода «Полет», который сорвал поставку продукции заказчику. Информация об этом содержится на сайте Арбитражного суда Челябинской области. «ООО „Торговый дом ‚Альфаинжиниринг‘“ обратилось в суд с исковым заявлением к АО „Челябинский радиозавод ‚Полет‘“. […] Потребовало взыскать задолженность в размере 10,8 млн рублей», — говорится в документах суда. Договор о поставке продукции был заключен осенью 2022 года. Товар должен был поступить заказчику до марта 2023 года, однако этого не произошло. В мае заказчик подал в суд. Юристы «Полета» обязательства в суде отрицать не стали. Договор с «Альфаинжинирингом» был заключен при прежнем руководстве «Полета». В апреле предприятие возглавил Дмитрий Довженко. URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам судебного разбирательства. «Альфаинжиниринг» оставил запрос без ответа. В пресс-службе «Полета» процесс оставили без комментариев.