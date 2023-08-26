26 августа 2023

Три морпеха США погибли при крушении вертолета

© Служба новостей «URA.RU»
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У побережья Австралии разбился военный вертолет США Фото:

При крушении военного вертолета V-22 Osprey погибли три морпеха США. ЧП произошло во время учений у побережья Австралии.

«Три американских морских пехотинца погибли в авиакатастрофе у побережья Австралии», — сообщили военные. Их слова приводит AFP.

Вертолет разбился утром 27 августа около острова Мелвилл. По информации Sky News, на борту находились 23 морпеха США.

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При крушении военного вертолета V-22 Osprey погибли три морпеха США. ЧП произошло во время учений у побережья Австралии. «Три американских морских пехотинца погибли в авиакатастрофе у побережья Австралии», — сообщили военные. Их слова приводит AFP. Вертолет разбился утром 27 августа около острова Мелвилл. По информации Sky News, на борту находились 23 морпеха США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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