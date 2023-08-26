Три морпеха США погибли при крушении вертолета

У побережья Австралии разбился военный вертолет США
При крушении военного вертолета V-22 Osprey погибли три морпеха США. ЧП произошло во время учений у побережья Австралии.
«Три американских морских пехотинца погибли в авиакатастрофе у побережья Австралии», — сообщили военные. Их слова приводит AFP.
Вертолет разбился утром 27 августа около острова Мелвилл. По информации Sky News, на борту находились 23 морпеха США.
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