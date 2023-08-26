Три морпеха США погибли при крушении вертолета

27 августа 2023 в 12:35 Размер текста - 17 +

У побережья Австралии разбился военный вертолет США Фото: Игорь Маслов / РИА Новости При крушении военного вертолета V-22 Osprey погибли три морпеха США. ЧП произошло во время учений у побережья Австралии. «Три американских морских пехотинца погибли в авиакатастрофе у побережья Австралии», — сообщили военные. Их слова приводит AFP. Вертолет разбился утром 27 августа около острова Мелвилл. По информации Sky News, на борту находились 23 морпеха США.

При крушении военного вертолета V-22 Osprey погибли три морпеха США. ЧП произошло во время учений у побережья Австралии. «Три американских морских пехотинца погибли в авиакатастрофе у побережья Австралии», — сообщили военные. Их слова приводит AFP. Вертолет разбился утром 27 августа около острова Мелвилл. По информации Sky News, на борту находились 23 морпеха США.