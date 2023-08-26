Военный вертолет с морпехами США разбился во время учений в Австралии

США проводят учения «Хищники бегут» у побережья Австралии
Военный вертолет V-22 Osprey разбился во время учений у побережья Австралии. На борту находились около 20 морских пехотинцев США. Об этом сообщает телеканал Sky News.
«Около 11:00 по местному времени вертолет Osprey разбился возле острова Мелвилл во время учений „Хищники бегут“. В результате крушения могут возникнуть жертвы», — передает
Обновлено в 07:38 по мск. Аbc уточняет, что несколько морпехов спасены. Сообщений о погибших нет.
Учения приостановлены. В них принимают участия около 2500 человек из Австралии, США, Индонезии, Филиппин и Тимора-Лешти.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.