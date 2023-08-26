26 августа 2023

Военный вертолет с морпехами США разбился во время учений в Австралии

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Министерство обороны США, армия, сша, ядерное оружие
США проводят учения «Хищники бегут» у побережья Австралии Фото:

Военный вертолет V-22 Osprey разбился во время учений у побережья Австралии. На борту находились около 20 морских пехотинцев США. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Около 11:00 по местному времени вертолет Osprey разбился возле острова Мелвилл во время учений „Хищники бегут“. В результате крушения могут возникнуть жертвы», — передает телеканал.

Обновлено в 07:38 по мск. Аbc уточняет, что несколько морпехов спасены. Сообщений о погибших нет.

Учения приостановлены. В них принимают участия около 2500 человек из Австралии, США, Индонезии, Филиппин и Тимора-Лешти.

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Военный вертолет V-22 Osprey разбился во время учений у побережья Австралии. На борту находились около 20 морских пехотинцев США. Об этом сообщает телеканал Sky News. «Около 11:00 по местному времени вертолет Osprey разбился возле острова Мелвилл во время учений „Хищники бегут“. В результате крушения могут возникнуть жертвы», — передает телеканал. Обновлено в 07:38 по мск. Аbc уточняет, что несколько морпехов спасены. Сообщений о погибших нет. Учения приостановлены. В них принимают участия около 2500 человек из Австралии, США, Индонезии, Филиппин и Тимора-Лешти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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