Военный вертолет с морпехами США разбился во время учений в Австралии 27 августа 2023 в 09:01 Размер текста - 17 + США проводят учения «Хищники бегут» у побережья Австралии Фото: Министерство обороны США Военный вертолет V-22 Osprey разбился во время учений у побережья Австралии. На борту находились около 20 морских пехотинцев США. Об этом сообщает телеканал Sky News. «Около 11:00 по местному времени вертолет Osprey разбился возле острова Мелвилл во время учений „Хищники бегут“. В результате крушения могут возникнуть жертвы», — передает телеканал .



Обновлено в 07:38 по мск. Аbc уточняет, что несколько морпехов спасены. Сообщений о погибших нет. Учения приостановлены. В них принимают участия около 2500 человек из Австралии, США, Индонезии, Филиппин и Тимора-Лешти. Военный вертолет V-22 Osprey разбился во время учений у побережья Австралии. На борту находились около 20 морских пехотинцев США. Об этом сообщает телеканал Sky News. «Около 11:00 по местному времени вертолет Osprey разбился возле острова Мелвилл во время учений „Хищники бегут“. В результате крушения могут возникнуть жертвы», — передает телеканал. Обновлено в 07:38 по мск. Аbc уточняет, что несколько морпехов спасены. Сообщений о погибших нет. Учения приостановлены. В них принимают участия около 2500 человек из Австралии, США, Индонезии, Филиппин и Тимора-Лешти. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям